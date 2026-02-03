Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Katy Cardona celebró con Deiby Ruíz el cumpleaños de su hijo tras anunciar la ruptura, ¿volvieron?

Tras anunciar su ruptura, Katy Cardona y Deiby Ruíz celebraron juntos el cumpleaños de su hijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo
Katy Cardona ¿volvió con Deiby Ruíz? Celebran juntos el cumpleaños de su hijo . (Fotos: Freepik)

La creadora de contenido Katy Cardona, conocida en redes como ‘La Blanquita’, y su expareja Deiby Ruíz volvieron a coincidir públicamente durante la celebración del segundo cumpleaños de su hijo.

¿Qué pasó entre Katy Cardona y Deiby Ruíz?

Aunque recientemente anunciaron su ruptura, ambos participaron en el festejo que se realizó el fin de semana y cuyas imágenes comenzaron a circular en distintas en redes sociales.

La celebración reunió a familiares y allegados, y varios videos se viralizaron mostrando momentos puntuales del encuentro.

En uno de los videos se observa a Deiby Ruíz sosteniendo al niño en brazos mientras entonan el cumpleaños. Katy Cardona, por su parte, aparece cerca de la mesa principal y en algunos instantes dirige la mirada hacia otro lado.

La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo
Katy Cardona ¿volvió con Deiby Ruíz? Celebran juntos el cumpleaños de su hijo . (Foto: Freepik)

Días atrás, los dos influenciadores estuvieron en medio de la polémica en redes sociales tras anunciar públicamente su separación.

“La Blanquita” por parte anunció en sus redes que terminó su relación de casi 10 años con Deiby Ruiz por “diferencias personales y falta de entendimiento”

La ruptura estuvo acompañada de fuertes acusaciones montarías y publicaciones que generaron múltiples comentarios entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca los detalles que cada uno compartió sobre el fin de la relación.

La celebración del cumpleaños de su hijo marcó el primer evento en el que coincidieron tras hacer pública la ruptura.

La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo
Katy Cardona ¿volvió con Deiby Ruíz? Celebran juntos el cumpleaños de su hijo . (Foto: Freepik)

Durante la fiesta, otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Katy aparece junto al niño ayudándolo a soplar la vela.

En otros fragmentos se ve a Deiby interactuando con el pequeño en diferentes espacios del lugar.

¿Qué reacciones generó la celebración del hijo de Katy Cardona y Deiby Ruíz?

Las imágenes del cumpleaños generaron diversas reacciones entre los usuarios. Algunos cuestionaron la decisión de celebrar juntos tras la polémica ruptura.

Entre los comentarios que circularon se leen mensajes como: “¿Seré la única que piensa que todo es marketing?”, “Eso no es necesario, si estás incómoda cada padre le hace su festejo aparte y se acabó” y “¿Por qué sube todo y quejándose de él?”.

Por el contario otros internautas, se centraron en el bienestar del menor y en la manera en que ambos compartieron el momento.

 

