Jenny López saca a la luz fotos inéditas de su matrimonio con Jhonny Rivera

El pasado 22 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en una ceremonia católica, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. Sin duda, era una de las bodas más esperadas del año, luego de que se anunciara el compromiso en septiembre de 2025.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

Desde que se conoció que el cantante le pidió matrimonio a Jenny, los fanáticos de los artistas se vieron emocionados por el evento, de hecho, se alcanzó a especular que se habían casado en secreto, pero la joven desmintió esto.

De acuerdo con lo dicho por López, en redes circulaban supuestas fotos de su matrimonio en octubre del año pasado, pero estas fueron creadas con Inteligencia Artificial y por eso salió a decir que su matrimonio era hasta el 2026.

¿Cómo fue el matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera?

A través de sus respectivas redes sociales, tanto Jhonny Rivera como Jenny López, revelaron detalles previos de su boda.

En el caso del cantante, él se dejó ver conmovido horas antes de estar en la iglesia y, de hecho, se hizo publico el lugar y la hora del matrimonio, para que sus seguidores llegaran al lugar y acompañara a los artistas.

Las fotos inéditas del matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera. Foto | Canal RCN.

Jhonny hizo público un video en el que se ve llegando a la iglesia y afuera estaban sus fanáticos, quienes le aplaudieron y lo recibieron con mucho cariño.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jenny López se quebró y Jhonny Rivera expuso los motivos en redes sociales, ¿qué le pasó?

Así mismo, sus invitados famosos también pasaron por en frente de los seguidores, quienes no podían de la emoción de ver a los colegas de Rivera.

¿Cuáles son las fotos inéditas que compartió Jenny López sobre su matrimonio?

Salen a la luz fotos inéditas de la boda de Jenny López y Jhonny Rivera. (Foto: Freepik)

A través de Instagram, en horas de la mañana de este lunes 2 de marzo, Jenny López publicó un carrusel de fotos inéditas de su matrimonio, pues dejó ver el antes de vestirse y maquillarse como novia y también, de quiénes la estaban rodeando en esos momentos.

En el post hay imágenes de ella llorando entrando a la iglesia, recibiendo la bendición de sus padres y hasta de sus perritos, pero también de los instantes en los que ya estaba en la ceremonia junto a Jhonny Rivera, con quien dejó ver una foto muy tierna mientras él la abraza.