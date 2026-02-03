Un reconocido futbolista del Real Madrid sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por tercera vez.

El deportista confirmó que junto a su esposa están esperando un nuevo bebé, noticia que compartieron inicialmente a través de redes sociales y que luego fue ampliada por su pareja en un pódcast.

¿Quién es el futbolista que será papá?

Se trata de Federico Valverde, conocido como Fede Valverde, futbolista uruguayo que se desempeña como centrocampista en el Real Madrid.

Valverde está casado con la periodista deportiva Mina Bonino. La pareja inició su relación en 2019 y, apenas dos meses después de conocerse, Mina se trasladó a España para acompañarlo en esta etapa de su carrera profesional.

En noviembre de 2019 anunciaron que esperaban su primer hijo, quien nació en 2020. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio en 2022 y, en 2023, le dieron la bienvenida a su segundo hijo. Actualmente son padres de Benicio y Bautista.

¿Cómo anunció Fede Valverde la noticia del embarazo?

El anuncio del tercer embarazo se dio inicialmente en la cancha. Durante un partido, Valverde realizó el gesto de chuparse el dedo, una señal común entre futbolistas para comunicar que serán padres.

Más tarde, el jugador publicó un carrusel de fotografías del encuentro y acompañó las imágenes con el mensaje: “El tercer gol del partido, para nuestro tercer bebé en camino”.

Días después, Mina Bonino confirmó en un pódcast que se encontraba de 12 semanas de embarazo y que ya conocían el sex0 del bebé.

Tras conocerse la noticia, incluso algunos compañeros de la periodista comenzaron a especular sobre si nuevamente sería niño, teniendo en cuenta que la pareja ya tiene dos hijos varones.

Sin embargo, la periodista reveló que esperan una niña, lo que marcará un cambio en la dinámica familiar, ya que hasta ahora era la única mujer en casa. Además, adelantó que ya tenían definido el nombre.

¿Cuál será el nombre de la bebé de Fede Valverde y Mina Bonino?

Mina explicó que el mismo día en que supieron el sex0 del bebé decidieron mantener la tradición familiar de elegir nombres que comiencen con la letra B. Por esta razón, optaron por un nombre que siguiera esa línea.

En el pódcast confirmó que su hija se llamará Bruna. Posteriormente, compartió la noticia en sus redes sociales con un carrusel de fotografías junto a su esposo e hijos, donde escribió: “Bruna, en qué lío nos metimos”.