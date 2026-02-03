Una reconocida pareja dio el esperado sí y oficialmente son marido y mujer.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

La pareja se casó en secreto hace un tiempo y la noticia fue confirmada en una entrevista por un amigo cercano.

¿Quién es la reconocida pareja que se casó en secreto?

Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016 después de actuar juntos en la película Spider-Man. Aunque su relación sentimental comenzó tiempo después, desde sus primeras apariciones públicas se evidenció la cercanía entre ambos.

Considerados una de las parejas más seguidas de la industria del entretenimiento, se comprometieron en privado a finales de 2024 durante las celebraciones de diciembre, en un entorno familiar. La información sobre el compromiso se mantuvo en reserva y no fue anunciada oficialmente por ellos.

Durante meses surgieron especulaciones sobre una posible boda. Sin embargo, fieles a la discreción que han manejado desde el inicio de su relación, la pareja habría dado el sí en privado hace algún tiempo.

Hace unas semanas circularon imágenes de Zendaya en las que no llevaba su anillo de compromiso, pero sí una banda que parecía un anillo de matrimonio, lo que aumentó los rumores en redes sociales.

Las especulaciones crecieron hasta que, en la alfombra roja de los premios “Actor Awards”, un allegado a la pareja confirmó la noticia en una entrevista.

Tom Holland y Zendaya se casaron en una boda privada y secreta. (Foto Kevin Winter / AFP)

¿Quién confirmó la noticia del matrimonio de Tom Holland y Zendaya?

En una conversación con la prensa, Law Roach, estilista de larga trayectoria de Zendaya y responsable de varios de sus looks más comentados, confirmó que la pareja ya se había casado.

Ante la pregunta directa sobre la boda, Roach aseguró que “la boda ya pasó” y que tanto el público como la prensa “se lo perdieron”.

La entrevistadora le consultó si hablaba en serio y el estilista reiteró que su afirmación era completamente seria.

¿Qué respondieron Tom Holland y Zendaya?

Artículos relacionados Viral ¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido deportista argentino

Ni la pareja ni sus representantes han emitido declaraciones públicas frente a los comentarios o preguntas de los medios.

La ausencia de confirmación oficial es coherente con la postura que ambos han mantenido sobre su vida privada desde el inicio de su relación.

Aunque su vínculo es conocido públicamente, han optado por reservar los detalles personales y compartirlos únicamente con su círculo cercano.