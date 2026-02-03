Isabella Vargas sorprende al explicar por qué su parecido es con su papá y no con Karina García

La modelo e influenciadora Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un comentario que le hizo su hija, Isabella Vargas, durante una transmisión en vivo.

¿Qué le dijo Isabella Vargas a Karina García sobre su parecido?

El momento se dio en medio de este fin de semana familiar en el que la paisa celebró el cumpleaños número seis de su hijo Valentino.

A través de sus historias y publicaciones, Karina compartió varios instantes de la celebración, donde se vio al niño disfrutando de actividades y compartiendo con animales durante la jornada.

En medio de ese ambiente familiar, la también creadora de contenido Isabella Vargas realizó uno de los en vivos que suele hacer para mostrar su día a día, y un momento llamó la atención de sus millones de seguidores.

En el video, Isabella quien aparece caminando junto a su madre y le pregunta si se parecen físicamente. Karina se acerca a su hija para comparar sus rostros frente a la cámara. En ese momento, Isabella responde: “La verdad no, solo en el apellido”.

Isabella Vargas revela por qué dice que no se parece a Karina García sino a su papá. (Foto: Canal RCN)

Ante la respuesta, Karina le pregunta si no se siente orgullosa cuando le dicen que es igual a ella. Isabella contesta: “Obvio sí, pero yo en lo personal siento que no”, haciendo referencia a su parecido físico.

La paisa insiste y, juntando su rostro con el de su hija, le señala algunos rasgos: “Mira tus cejas, mira tus ojos”.

No obstante, Isabella Vargas interrumpe y dice: “No, las cejas se las saqué a mi papá, qué pena”.

La reacción de Karina fue inmediata y quedó registrada en la transmisión, donde se le observa mirando a su hija con expresión de sorpresa.

¿Cómo reaccionaron las redes al comentario de Isabella hacia Karina García?

En el video, Isabella reacciona a la expresión de su madre con un sonrisa después de su comentario y volvió a decir: “Es la verdad”.

Como era de esperarse el en vivo comenzó a circular en distintas plataformas digitales donde varios usuarios elogiaron el parecido de Isabela y Karina García: “Son iguales” o “Dos gotas de agua”, fueron alguno de los comentarios.