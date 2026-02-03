Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Vargas sorprende al explicar por qué su parecido es con su papá y no con Karina García

Isabella Vargas le dijo a Karina García que no se parecen físicamente, sino a su papá, lo que causó reacción en la paisa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hija de Karina García causa revuelo al decir que se parece es a su papá
Isabella Vargas revela por qué dice que no se parece a Karina García sino a su papá. (Foto: Canal RCN)

La modelo e influenciadora Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras un comentario que le hizo su hija, Isabella Vargas, durante una transmisión en vivo.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Isabella Vargas a Karina García sobre su parecido?

El momento se dio en medio de este fin de semana familiar en el que la paisa celebró el cumpleaños número seis de su hijo Valentino.

A través de sus historias y publicaciones, Karina compartió varios instantes de la celebración, donde se vio al niño disfrutando de actividades y compartiendo con animales durante la jornada.

Artículos relacionados

En medio de ese ambiente familiar, la también creadora de contenido Isabella Vargas realizó uno de los en vivos que suele hacer para mostrar su día a día, y un momento llamó la atención de sus millones de seguidores.

En el video, Isabella quien aparece caminando junto a su madre y le pregunta si se parecen físicamente. Karina se acerca a su hija para comparar sus rostros frente a la cámara. En ese momento, Isabella responde: “La verdad no, solo en el apellido”.

Hija de Karina García causa revuelo al decir que se parece es a su papá
Isabella Vargas revela por qué dice que no se parece a Karina García sino a su papá. (Foto: Canal RCN)

Ante la respuesta, Karina le pregunta si no se siente orgullosa cuando le dicen que es igual a ella. Isabella contesta: “Obvio sí, pero yo en lo personal siento que no”, haciendo referencia a su parecido físico.

La paisa insiste y, juntando su rostro con el de su hija, le señala algunos rasgos: “Mira tus cejas, mira tus ojos”.

No obstante, Isabella Vargas interrumpe y dice: “No, las cejas se las saqué a mi papá, qué pena”.

La reacción de Karina fue inmediata y quedó registrada en la transmisión, donde se le observa mirando a su hija con expresión de sorpresa.

Hija de Karina García causa revuelo al decir que se parece es a su papá
Isabella Vargas revela por qué dice que no se parece a Karina García sino a su papá. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron las redes al comentario de Isabella hacia Karina García?

En el video, Isabella reacciona a la expresión de su madre con un sonrisa después de su comentario y volvió a decir: “Es la verdad”.

Artículos relacionados

Como era de esperarse el en vivo comenzó a circular en distintas plataformas digitales donde varios usuarios elogiaron el parecido de Isabela y Karina García: “Son iguales” o “Dos gotas de agua”, fueron alguno de los comentarios.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La imagen con la que Paulo Dybala y Oriana Sabatini presentaron a su bebé se volvió viral Talento internacional

Paulo Dybala y Oriana Sabatini enternecen redes con foto inédita de su hija

La pareja confirmó el nacimiento de su hija con una emotiva imagen que rápidamente se volvió viral en redes.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz sorprende con impactante cambio en su rostro: ¿qué se hizo?

Yaya Muñoz dejó a más de uno boquiabierto tras revelar los resultados de este nuevo cambio en su apariencia.

Bandera del orgullo gay - Médico en un consultorio. Influencers

Panelista de ¿Qué Hay Pa Dañar? vivió incómodo momento por cuenta de su orientación

La joven creadora de contenido, reveló que para ella fue bastante difícil responder a cierta preguntas del doctor.

Lo más superlike

Jóvenes asiáticos cantan vallenato con despecho y se vuelven virales Viral

Jóvenes asiáticos se hacen virales tras cantar tema del Binomio de Oro

Un grupo de jóvenes asiáticos se hicieron virales en Latinoamérica, tras hacer video cantando un reconocido vallenato.

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener

Alexa Torrex y Beba desatan tensión y recuerdan polémico altercado del reality La casa de los famosos

Tenso cruce entre Beba y Alexa fue comparado con histórica discusión de Protagonistas: "¿Qué me vas a hacer?"

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?