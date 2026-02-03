¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener

¿Existen hongos que pueden transmitirse de los gatos a los humanos? Recientemente, esta información ha circulado en internet y en varios portales de noticias debido a la aparición de un hongo que puede pasar de las mascotas a las personas.

¿Cómo se transmite un hongo de gatos a personas?

La esporotricosis es una infección fúngica causada por el hongo Sporothrix brasiliensis, que ha ganado notoriedad por su capacidad de transmitirse de gatos a humanos.

Esta zoonosis es especialmente relevante en regiones de América del Sur, donde se han reportado numerosos casos asociados al contacto con felinos domésticos infectados.

Este hongo se encuentra de forma natural en la tierra, la vegetación y en materia orgánica en descomposición, como hojas, ramas o madera.

La transmisión ocurre principalmente a través de arañazos o mordeduras de gatos portadores del hongo, aunque también puede darse por contacto directo con lesiones en la piel del animal.

Cómo la esporotricosis se contagia de mascotas a personas y qué riesgos implica. (Foto: Freepik)

Las mascotas infectadas suelen presentar heridas en la piel con secreción, pero algunos gatos pueden portar el hongo sin mostrar síntomas evidentes.

Las esporas de Sporothrix brasiliensis pueden sobrevivir en el ambiente y en objetos contaminados, lo que incrementa el riesgo de contagio en hogares donde hay animales infectados.

En algunos felinos, el comportamiento puede cambiar debido a dolor y malestar por esporotricosis, mostrando irritabilidad.

¿Cuáles son los riesgos para los humanos con el hongo esporotricosis?

En las personas, la infección se manifiesta comúnmente como lesiones cutáneas, que pueden extenderse a lo largo de los vasos linfáticos.

Aunque generalmente no compromete órganos internos en personas sanas, el hongo puede causar infecciones más graves en individuos con un sistema inmunitario debilitado, como pacientes con diabetes pueden afectar los pulmones, huesos o incluso el cerebro en casos extremos.

Expertos recomiendan manejar con cuidado a los gatos que presenten lesiones, usar guantes al manipularlos y acudir al veterinario ante cualquier signo de infección.

Además, la higiene de las manos y la desinfección de superficies y objetos que entren en contacto con los animales son medidas clave para reducir la propagación del hongo.

En casos sospechosos, tanto humanos como gatos deben recibir tratamiento bajo supervisión profesional.