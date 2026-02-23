Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos confesó que no ve bien sin gafas y te explicamos su importante uso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué es importante el uso de gafas, según la IA? | Foto: Canal RCN y Freepik

El nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al cautivar no solo por su gran habilidad en la creación de contenido, sino que también por su participación en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, en la gala que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero, miles de internautas generaron una gran variedad de reacciones tras la reciente eliminación de Nicolás, quien cautivó con su buen sentido del humor.

Así también, el creador de contenido digital reveló que el uso de gafas para él es de suma importancia al presentar algunas complicaciones visuales sin el uso de ellas, tal como se reveló en una publicación compartida en redes sociales en la cuenta oficial de Buen Día, Colombia.

¿Cuál fue la confesión que Nicolás Arrieta hizo acerca de la importancia del uso de gafas?

Cabe destacar que Nicolás Arrieta demostró a lo largo de la competencia que el buen sentido del humor, la creatividad y su compañerismo, lo hicieron destacar a lo largo de la producción.

Esto confesó Nicolás Arrieta en Buen Día, Colombia. | Foto: Canal RCN

Por su parte, la reciente eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, por hacer una inesperada confesión a través de una publicación compartida por parte de la cuenta oficial de Instagram de Buen Día, Colombia, en la que el influenciador detalló lo siguiente:

“Me encantan los tatuajes, no veo bien sin gafas y amo el mondongo”, agregó Nicolás Arrieta.

Desde luego, varios internautas se sintieron identificado con la confesión que hizo Nicolás acerca de la importancia que tiene el uso de gafas, detallando que no tiene una buena visión sin ellas.

¿Por qué es importante el uso de gafas en el mundo actual?

Según lo han informado varios expertos en la salud visual y, de igual modo, la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, se evidencia que, tras los avances tecnológicos, miles de personas se han visto afectadas por el uso constante de pantallas.

Esta es al importancia dle uso de gafas en el mundo actual, según la IA. | Foto: Freepik

Por esta razón, te compartimos algunos consejos que nos comparte la IA por el importante uso de gafas en el mundo actual, solo si se requiere, según los médicos especialistas:

  • Mejor rendimiento: es clave mencionar que el uso adecuado de gafas, en caso de requerirlo por parte de expertos en salud, ayuda a que las personas tengan un mejor rendimiento, tanto en sus rutinas diarias, académicas o laborales.
  • Prevención de complicaciones: según revelan expertos, el uso adecuado de gafas, ayuda a que las personas evitan que tengan mayores problemas visuales a futuro.
  • Prevención de fatiga digital: tras el avance tecnológico, muchas personas utilizan los dispositivos una gran cantidad de horas. Por esta razón, hay gafas especializadas que ayudan a reducir el cansancio ocular.
