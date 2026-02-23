Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera reveló el inesperado percance en su boda con Jenny López, ¿qué pasó?

Jhonny Rivera contó el inesperado imprevisto que marcó su boda con Jenny López y que retrasó todo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El percance que tuvo Jhonny Rivera en su boda con Jenny López
Jhonny Rivera reveló el percance que retrasó su boda con Jenny López. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El cantante de música popular Jhonny Rivera contrajo matrimonio con Jenny López este fin de semana en una boda religiosa que reunió a cerca de 350 invitados.

Al evento asistieron varios cantantes del género popular y creadores de contenido, quienes compartieron algunos momentos de la celebración a través de sus redes sociales.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera con Jenny López?

La ceremonia se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, en Pereira, donde la pareja se casó en la iglesia local. Habitantes del sector fueron testigos de la unión, pues desde temprano se registró movimiento en el lugar por la llegada de invitados y curiosos.

El cantante arribó a la iglesia en un vehículo antiguo, desde el cual saludó a las personas que se encontraban en las calles.

En el templo se reunieron familiares, amigos y celebridades colombianas que acompañaron a la pareja durante la ceremonia religiosa en la que se vivieron varios momentos que emocionaron al ver al artista visiblemente conmovido en la ceremonia.

Jhonny Rivera reveló el percance que retrasó su boda con Jenny López. (Foto: Canal RCN y Freepik)

A través de historias de Instagram, tanto Jhonny Rivera como algunos de sus invitados compartieron imágenes y videos que dejaron ver detalles de lo que fue la unión.

En los videos se observa el momento en que reciben la bendición y también la salida de la iglesia, cuando nuevamente abordaron el vehículo antiguo para saludar a los habitantes del corregimiento.

¿Cuál fue el percance que hubo en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Tras la ceremonia religiosa, la celebración continuó en una finca privada. Allí, según contó el propio artista en sus redes sociales, se presentó un percance debido a la lluvia, lo que ocasionó un retraso en la programación del evento.

Posteriormente, la agenda siguió su curso y los novios realizaron el primer baile.

Los invitados disfrutaron de la puesta en escena preparada para la ocasión, así como de la presentación de algunos de los artistas presentes en la boda.

Jhonny Rivera reveló el percance que retrasó su boda con Jenny López. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Además, Jhonny Rivera mostró detalles del pastel, el cual incluía como decoración unas figuras de perritos, en referencia a las mascotas que la pareja tiene, mientras compartía imágenes del momento con sus millones de seguidores.

 

