Manuela responde a críticas que señalan que su relación con Blessd es marketing: “No soy un negocio”

Manuela QM respondió a las críticas que aseguran que su relación con Blessd es solo una estrategia de marketing.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela QM se defendió de críticas sobre su relación: “No soy un negocio”. (Foto: AFP y Freepik)

La cantante y creadora de contenido Manuela QM se pronunció públicamente tras las críticas que ha recibido sobre su relación con el artista urbano Blessd, luego de que algunos internautas aseguraran que su romance es parte de una estrategia de marketing.

¿Por qué Manuela QM recibió críticas por su relación con Blessd?

A través de sus redes sociales, Manuela QM compartió un video al estilo de los que suele publicar en su cuenta de TikTok, pero en esta ocasión tenía de fondo una reciente decoración llena de flores, globos y un gran letrero en el que se leía “la mejor mamá del mundo”.

No obstante, en el video no se alcanzaba a ver claramente toda la decoración, pero en sus historias de Instagram sí reveló la imagen completa del detalle que recibió.

Aunque no compartió de quién era el obsequio, sí generó especulaciones entre los internautas, quienes aseguraron que fue Blessd.

Como se sabe, recientemente el cantante de música urbana estuvo en medio de la polémica tras la filtración de unos chats en los que se le involucraba con una modelo.

¿Qué dijo Manuela QM sobre los señalamientos de su relación con Blessd era marketing?

Luego de esto, se generaron rumores sobre supuestos inconvenientes en la relación, además Manuela QM tomó la decisión de ocultar las imágenes que tenía junto al cantante paisa, avivando los rumores de ruptura.

Tras estas decoración que recibió Manuela QM, muchos internautas interpretaron que la pareja podría haberse reconciliado; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos.

Las críticas comenzaron a aparecer, y Manuela QM decidió responderle a un fan que le dijo que su relación con Blessd era una estrategia de marketing. A esto, la creadora de contenido le respondió con una frase: “No soy un negocio”.

Este comentario surge además en un contexto en el que Blessd está promocionando su nueva canción, la cual habla de desamor, y que muchos han relacionado con todo lo que se ha visto públicamente sobre la relación de ambos.

Hasta el momento, ni Blessd ni Manuela QM han confirmado ni desmentido si están separados o siguen juntos.

