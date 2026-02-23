Essined Aponte y Emmanuel Esparza confirman que llegarán al altar; así fue el anuncio de la boda

Los actores Essined Aponte y Emmanuel Esparzasorprendieron al anunciar su boda. Mediante una entrevista, la pareja les contó a sus seguidores que tomaron la decisión de unir sus vidas para siempre.

Essined Aponte y Emmanuel Esparza unirán sus vidas por la iglesia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo anunciaron su boda Essined Aponte y Emmanuel Esparza?

En el clip se le puede ver a la actriz muy contenta dando la noticia y mostrando su anillo.

Ambos dijeron estar muy ansiosos de dar este gran paso, pero que ya es momento de darlo tras años de noviazgo.

Asimismo, Essined y Emmanuel realizaron una sesión fotográfica para el artículo en el que darán más detalles sobre la pedida de mano, el lugar y la fecha de la boda.

En las imágenes se les puede ver dándose besos muy enamorados y felices por contraer matrimonio.

¿Cuál fue la última novela que protagonizó Essined Aponte en Colombia?

Essined y Emmanuel formalizan su noviazgo luego de que la actriz protagonizara la nueva versión de La hija del mariachi, una producción del Canal RCN en la que interpretó a Rosario Guerrero, junto a actores de gran renombre en Colombia como Brian Moreno, Ramsés Ramos y Tommy Vásquez.

La noticia de la boda ha generado mucha emoción entre los seguidores de los actores, quienes esperaban verlos llegar al altar y ahora aguardan con ansias que se revelen todos los detalles de esta unión.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, Essined y Emmanuel confirmaron que ya tienen definidas varias cosas de la ceremonia.

Con este anuncio, los actores confirman que su relación está más sólida que nunca y que el futuro los espera con nuevos retos y alegrías.

A pesar de que Essined Aponte y Emmanuel Esparza son extranjeros, han sabido ganarse el corazón del público colombiano gracias a su talento actoral y a los personajes que han interpretado en producciones nacionales.

Sus trabajos han dejado huella y se han convertido en parte de la memoria colectiva de la audiencia, que los reconoce como figuras cercanas y queridas.

Por eso, la noticia de su boda no solo representa un paso importante en sus vidas personales, sino también un acontecimiento que los seguidores celebran con entusiasmo, reafirmando el vínculo especial que ambos han construido con Colombia.