Cintia Cossio reaccionó con regaño a lo que hizo Yeferson Cossio en la boda de Jhonny Rivera

La creadora de contenido Cintia Cossio llamó la atención a su hermano, Yeferson Cossio, durante la boda del cantante Jhonny Rivera, luego de que él apareciera con un plato lleno de comida en medio de la celebración.

¿Qué fue lo que tomó Yeferson Cossio en la boda de Jhonny Rivera?

A través de sus redes sociales, la influencer antioqueña compartió un video en el que se observa a Yeferson sosteniendo un plato con una cantidad considerable de alimentos.

La escena generó de inmediato la reacción de Cintia, quien decidió grabar el momento y publicarlo en sus historias.

En el video se escucha a Cintia decirle: “¿Es en serio, Yefer?”, mientras él le muestra el contenido del plato.

En ese instante se alcanza a ver que lo que llevaba no era comida del menú principal, sino uvas y coco que hacían parte de la decoración de las mesas.

Cintia Cossio reaccionó a lo que hizo Yeferson en la boda de Jhonny Rivera. (Fotos: Canal RCN)

Entre risas, Yeferson Cossio enseñó lo que había tomado y luego compartió también el momento en sus propias redes sociales y en la publicación escribió:

“Me robé la decoración”, haciendo referencia a los elementos que pertenecían al adorno dispuesto para los invitados.

¿Cómo vivieron la boda de Jhonny Rivera los hermanos Cossio?

Los reconocidos influencers fueron algunos de los invitados a la boda que se realizó en el corregimiento de Arabia, en Pereira.

A lo largo de la jornada compartieron diferentes momentos de la celebración a través de sus historias de Instagram.

En varios videos mostraron detalles de la ceremonia religiosa en la iglesia, así como instantes de la fiesta posterior. También registraron fragmentos de la puesta en escena, la música y el ambiente que se vivió en la celebración.

Cintia Cossio reaccionó a lo que hizo Yeferson en la boda de Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Tanto Cintia como Yeferson compartieron en redes su experiencia en el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López, dejando ver cómo disfrutaron del evento junto a otros invitados y figuras públicas que asistieron a la unión de los cantantes de música popular.