La Segura conmueve a sus fans al mostrarles los primeros pasitos de su bebé: "lo amo"

La Segura ha compartido con sus miles de seguidores los primeros pasos que dio su bebé Lucca, conmoviendo por el tierno momento.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Segura conmueve a sus fans al mostrar los primeros pasos de su bebé en redes
La Segura causó sensación en redes al mostrar los primeros pasos de su bebé. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido caleña, La Segura compartió con sus seguidores el tierno momento que vivió junto a su esposo, Ignacio Baladán, al ver a su bebé Lucca dar sus primeros pasos.

¿Cómo fueron los primeros pasitos del bebé de La Segura?

A través de su cuenta de TikTok, donde suma más de diez millones de seguidores, la influencer Natalia Segura, más conocida como La Segura, se ha conmovido al ver a su bebé Lucca dar de un momento a otro y sin esperarlo sus primeros pasos.

La Segura comparte los primeros pasos de su bebé Lucca
La Segura compartió su emoción con sus fans de los primeros pasos de su bebé Lucca. (Foto: Canal RCN)

En el videoclip que ha compartido la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se aprecia que su bebé se encontraba jugando con un gancho de ropa mientras se sujetaba de la pared.

Al ver a su madre que lo llamó, el bebé se suelta de la pared y se acerca a ella corriendo de la emoción, cayendo en sus brazos.

¿Cómo reaccionó La Segura a los primeros pasos de su bebé Lucca?

De inmediato, La Segura rompió en llanto y abrazó a su hijo mientras le decía al oído cuánto lo amaba.

Por su parte, Ignacio expresaba detrás de cámaras que su hijo era todo un corredor, generando que miles de fans de la pareja se expresaran por medio de los comentarios.

La Segura conmueve al mostrar los primeros pasos de su bebé en redes
La Segura lloró al ver a su bebé Lucca correr hacia a ella. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a los primeros pasos del bebé de La Segura?

Varios seguidores de la influenciadora no tardaron en confesar a través de los comentarios que se habían conmovido al ver al pequeño dar sus primeros pasos con tanta emoción.

Otros, en cambio, expresaron asombro al notar lo rápido que caminaba, mientras algunas madres recordaron los primeros pasos de sus propios hijos, comprendiendo perfectamente la alegría de la creadora de contenido al ver a su hijo dar sus primeros pasitos.

¿A quién más le dio felicidad y a la vez tristeza? Qué rápido está creciendo", "Tiene 10 meses, se llevan 3 días con mi bebé y mi bebé apenas está gateando y me dio una alegría ver a Lucca caminar, lloré y todo" y "Yo no sé, pero yo lloré al verlo caminar", fueron algunos de los comentarios.

