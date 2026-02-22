Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer colombiano revela cómo le quemaron su rostro tras un mal procedimiento

El reconocido influencer acudió a sus redes sociales para contar su historia y revelar cómo su rostro sufrió quemaduras notorias.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Influencer colombiano revela a sus fans cómo, según él, un mal procedimiento estético le quemó el rostro. (Foto: Freepik)

En las últimas horas, un reconocido influencer colombiano de humor se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de relatar en un directo con sus seguidores cómo sufrió quemaduras en el rostro tras un procedimiento estético.

¿Quién es el influencer colombiano que sufrió quemaduras en su rostro tras un procedimiento estético?

Se trata del influencer Adrián Díaz, más conocido en redes como La Natacha, quien hace unos días alarmó a sus seguidores al aparecer en sus característicos videos de humor mostrando manchas visibles en sus pómulos.

Influencer colombiano denuncia que le quemaron su rostro tras un mal procedimiento
La Natacha reveló que se hizo un peeling facial que le afectó su rostro. (Foto: Freepik)

Aunque inicialmente no explicó la causa, decidió hacer un directo para contar que se había sometido a un peeling facial y que el producto que le aplicaron provocó una reacción adversa, dejándole el rostro con apariencia de quemadura.

En el directo, el influencer aseguró que le ha preocupado ver su rostro en ese estado y mencionó que la clínica donde se realizó el procedimiento solo debe responderle por lo sucedido.

No obstante, en redes varios de los seguidores le hicieron saber al influencer que dicho procedimiento solía dejar así el rostro y el proceso de recuperación era extenso.

¿Qué es el peeling facial?

Según expertos de la Stanford Medicine, el peeling facial es un procedimiento estético que aplica una solución química para eliminar las capas superficiales de la piel y estimular la regeneración de nuevas células, logrando una piel más suave y uniforme.

Asimismo, la Mayo Clinic indica que este procedimiento se utiliza para reducir manchas, arrugas finas y cicatrices, y su efecto depende del tipo de peeling, la profundidad aplicada y la supervisión de un profesional.

Reconocido influencer revela a sus fans cómo le quemaron el rostro en centro estético
El peeling consiste en la aplicación sobre la piel de un producto químico que provoca la descamación y eliminación de las capas cutáneas. (Foto: Freepik)

¿Quién es La Natacha?

La Natacha es un popular creador de contenido colombiano conocido por sus videos de humor en Instagram y TikTok. Su estilo cómico y carismático le ha permitido reunir miles de seguidores que disfrutan de sus sketches y publicaciones entretenidas.

El influencer también ganó notoriedad por su participación en un reconocido reality de imitación, donde se destacó como imitador de la cantante Amanda Miguel. Desde entonces, La Natacha se ha consolidado como un personaje icónico en redes, combinando humor, creatividad y cercanía con sus seguidores.

