La Liendra revela detalles de la ceremonia matrimonial de Jhonny Rivera y Jenny López

El creador de contenido La Liendra, quien fue uno de los invitados a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, asistió acompañado de su novia, Dani Duke. A través de sus historias en redes sociales, compartió varios detalles sobre cómo se desarrolló la ceremonia, revelando momentos que no todos pudieron presenciar.

¿Qué detalles reveló La Liendra de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Luego de contar en redes que inicialmente se había equivocado de fecha para asistir a la boda de sus amigos Jhonny Rivera y Jenny López, La Liendra volvió a pronunciarse para compartir detalles de la ceremonia.

La Liendra se mostró emocionado con la boda de su amigo Jhonny Rivera con Jenny López. (Foto: Canal RCN)

En sus historias mostró el instante en que el cantante prometía cuidar y amar a su esposa "hasta que la muerte los separe", uno de los momentos más emotivos del enlace.

En el videoclip, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, se dejó ver sonriente mientras observaba atento la escena, incluso llamando la atención por llevar puestos unos lentes oscuros durante la ceremonia. Finalmente, aprovechó la publicación para etiquetar a la pareja y desearles bendiciones en esta nueva etapa juntos.

¿Dónde se casaron Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López decidieron darse el "sí" en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, un lugar muy especial para el cantante, ya que está ubicado en su tierra natal.

La pareja optó por una ceremonia religiosa en la iglesia del sector, rodeados de familiares, amigos y cientos de seguidores que se acercaron para acompañarlos en este momento.

El enlace se convirtió en todo un acontecimiento local, pues desde tempranas horas varias personas se reunieron en el lugar para presenciar la llegada del artista.

Jhonny Rivera se casó con Jenny López en Arabia, Risaralda. (Foto: Canal RCN)

¿Qué famosos asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Aunque Jhonny Rivera y Jenny López habían manifestado que querían una boda pequeña y sencilla, rodeada principalmente de familiares y personas cercanas, finalmente también contaron con la presencia de algunas figuras reconocidas del entretenimiento y las redes sociales.

Entre los invitados estuvieron el creador de contenido Yeferson Cossio junto a su pareja Carolina Gómez, así como La Liendra y Dani Duke.

Además, el cantante de música popular Jhon Alex Castaño, Alzate y Arelys Henao también hicieron parte de los asistentes, acompañando a los recién casados en este día especial.