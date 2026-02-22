Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta hizo fuerte confesión sobre Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta habló de Manuela Gómez en el brunch de La casa de los famosos Colombia 2026 y lo que dijo causó revuelo en redes.

Nicolás Arrieta se sinceró sobre Manuela Gómez y desató reacciones.
Nicolás Arrieta se sinceró sobre Manuela Gómez y desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

En horas del mediodía de este domingo 22 de febrero, se llevó a cabo el brunch de los nominados de La casa de los famosos Colombia 2026 y durante este espacio, salieron varias verdades a la luz, de hecho, uno de los participantes lloró.

Varios trapitos salieron al sol entre la conversación de quienes están en riesgo de eliminación, o sea, Nicolás Arrieta, Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Karola Alcendra, Valentino Lázaro, Alexa Torres y Tebi Bernal.

Precisamente, los famosos fueron muy directos al confesar las opiniones que tiene de todos sus compañeros de la casa y estas verdades salpicaron e incluso a los que no estaban en la mesa, como fue el caso de Manuela Gómez.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante el brunch de los nominados en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes respondieron preguntas que hizo la líder de la semana Beba y una de ellas es ¿a quién no soportas y quieres que se vaya de La casa?

Nicolás Arrieta dijo sin filtro lo que piensa de Manuela Gómez.
Nicolás Arrieta dijo sin filtro lo que piensa de Manuela Gómez. (Foto: Canal RCN)

Sin miedo y sin pensarlo, Nicolás Arrieta dijo que Manuela Gómez, pero sus razones generaron muchas reacciones no solo en loa mesa, sino entre los televidentes y, seguidores del programa.

De acuerdo con su justificación, dijo el influenciador que su compañera lo intimida y eso no le gusta a él, ya que eso casi no pasa. Aunque no dio más razones, los internautas especularon que a él le podría llamar la atención la empresaria.

¿Cómo nació el shippeo entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque en un inicio no hubo mucha cercanía entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026, con el paso de los días, entre ambos participantes nacieron las sonrisas, pues una venía y la otra iba.

Confesión de Nicolás Arrieta sobre Manuela Gómez causa revuelo.
Confesión de Nicolás Arrieta sobre Manuela Gómez causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

Y esto no solo lo notó los televidentes del reality, hasta la misma Karola Alcendra dijo “pareciera que estos dos se gustaran”, por lo que Manuela se echó a reír.

Además, según lo que se dice en redes, es que los dos se miran y se sonríen, hasta la empresaria dijo que se le arrugó el corazón, cuando la novia de su compañero lo visitó durante el congelado.

Aunque esto pudo tratarse de sarcasmo, Nicolás no dudó en responder que lo de ellos era más que real.

