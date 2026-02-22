Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió?

Yuli Ruíz rompió el silencio tras sentir que han ocurrido algunas imprudencias tras una conversación que tuvo con Tebi Bernal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió?
¿Qué dijo Yuli Ruíz tras desahogarse con Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la participación de varias celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, este domingo 22 de febrero, las celebridades que están dentro de la placa de nominación quienes son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Karola Alcendra, Valentino Lázaro, Yuli Ruíz y Alejandro Estrada, han dividido opiniones tras saber quién será la próxima celebridad en ser eliminada de la competencia.

Además, hace pocas horas, Tebi Bernal ha sido tendencia tras una conversación que tuvo con Yuli Ríz, haciéndole una invitación para que suelte algunas situaciones que ocurren dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la inesperada confesión que le hizo Tebi Bernal a Yuli Ruíz tras algunas situaciones?

Hace pocas horas, Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal acerca de las emociones encontradas que tiene en el momento, no solamente al estar dentro de la placa de nominación, sino que también por algunas “imprudencias” que sintió que llegó a tener, pues expresó lo siguiente:

Artículos relacionados

“Por lo menos a mí me pasó algo a mí esta semana con una persona acá que sin querer, hice una pregunta o afirmación que se malinterpretó. Entonces, me sentí mal por no mantener la prudencia”, agregó Yuli Ruíz.

Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió?
Esto le dijo Yuli Ruíz a Tebi Bernal en las últimas horas. | Foto: Canal RCN

¿Qué le respondió Tebi Bernal a Yuli Ruíz durante su reciente conversación?

Artículos relacionados

Tras la reciente conversación que tuvo Yuli Ruíz con Tebi Bernal tras desahogarse frente a algunas emociones encontradas, el creador de contenido le dio todo su apoyo, respondiéndole lo siguiente:

Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal tras algunas imprudencias: ¿qué ocurrió?
¿Qué consejos le dio Tebi Bernl a Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

“Es que no son imprudencias, no tienes contexto sobre ello. Por ejemplo, estamos arriba, entonces, no sé lo que dijo o hizo Alejo, pero eso no fue una imprudencia, eso fue también algo que se soltó. O sea, simplemente procesarte la información de una manera. Solamente, se planteó algo al respecto”, agregó Yuli.

Por el momento, los televidentes se encuentran bajo las expectativas de los sucesos que pueden ocurrir dentro de la competencia, en especial, por la próxima gala de eliminación que se llevará a cabo en las siguientes horas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada y Yuli protagoniza romántico beso en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli protagonizaron romántico beso en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada y Yuli deslumbraron con un romántico beso y se hicieron sorprendentes confesiones en La casa de los famosos.

La IA dio su predicción y este será el eliminado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos, según la IA

La IA lanzó su predicción y dejó la descubierto quién podría ser el eliminado de este domingo de La casa de los famosos.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino La casa de los famosos

Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino con música decembrina y unos invitados especiales.

Lo más superlike

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz? Jhonny Rivera

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?

Sale a la luz un video de cómo luce el lugar donde el cantante Jhonny Rivera se casará con Jenny López.

Johnny Rivera reacciona entre risas a la confusión de La Liendra y Dani Duke La Liendra

Johnny Rivera reaccionó tras la confusión de La Liendra y Dani Duke en su boda: “no lo creo”

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología