Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la participación de varias celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, este domingo 22 de febrero, las celebridades que están dentro de la placa de nominación quienes son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Karola Alcendra, Valentino Lázaro, Yuli Ruíz y Alejandro Estrada, han dividido opiniones tras saber quién será la próxima celebridad en ser eliminada de la competencia.

Además, hace pocas horas, Tebi Bernal ha sido tendencia tras una conversación que tuvo con Yuli Ríz, haciéndole una invitación para que suelte algunas situaciones que ocurren dentro del reality.

¿Cuál fue la inesperada confesión que le hizo Tebi Bernal a Yuli Ruíz tras algunas situaciones?

Hace pocas horas, Yuli Ruíz se desahogó con Tebi Bernal acerca de las emociones encontradas que tiene en el momento, no solamente al estar dentro de la placa de nominación, sino que también por algunas “imprudencias” que sintió que llegó a tener, pues expresó lo siguiente:

“Por lo menos a mí me pasó algo a mí esta semana con una persona acá que sin querer, hice una pregunta o afirmación que se malinterpretó. Entonces, me sentí mal por no mantener la prudencia”, agregó Yuli Ruíz.

Esto le dijo Yuli Ruíz a Tebi Bernal en las últimas horas. | Foto: Canal RCN

¿Qué le respondió Tebi Bernal a Yuli Ruíz durante su reciente conversación?

Tras la reciente conversación que tuvo Yuli Ruíz con Tebi Bernal tras desahogarse frente a algunas emociones encontradas, el creador de contenido le dio todo su apoyo, respondiéndole lo siguiente:

¿Qué consejos le dio Tebi Bernl a Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

“Es que no son imprudencias, no tienes contexto sobre ello. Por ejemplo, estamos arriba, entonces, no sé lo que dijo o hizo Alejo, pero eso no fue una imprudencia, eso fue también algo que se soltó. O sea, simplemente procesarte la información de una manera. Solamente, se planteó algo al respecto”, agregó Yuli.

Por el momento, los televidentes se encuentran bajo las expectativas de los sucesos que pueden ocurrir dentro de la competencia, en especial, por la próxima gala de eliminación que se llevará a cabo en las siguientes horas.