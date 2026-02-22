Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de una de las bodas más esperadas del año en Colombia, la cual es la de Jhonny Rivera y Jenny López.

Por el momento, el cantante de música popular, Jhonny Rivera, ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir algunos acontecimientos de lo que será su próxima boda, la cual se llevará a cabo este 22 de febrero.

Así también, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las redes sociales tras un video que salió a la luz compartido por parte del cantante tras mostrar cómo luce el lugar en el que dará el “sí” más importante de su vida junto a Jenny López.

¿Cómo luce el lugar en el que se casará Jhonny Rivera con Jenny López?

Cabe destacar que Jhonny Rivera se ha mostrado entusiasmado en las últimas horas al compartir varias confesiones acerca de lo que siente tras su próxima boda con Jenny López.

Por esta razón, Jhonny compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, mostrando cómo se ve el lugar en el que se casará junto a Jenny, pues expresó lo siguiente:

“Conste que les quería mostrar, pero no hay mucho por mostrar todavía. Apenas estamos aquí en el montaje y todo. Apenas, veo muchas flores, muchas cosas, pero no hay nada por mostrar. Entonces, más tarde les dejaré ver. Estén pendientes”, agregó Jhonny Rivera.

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera de su boda? | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento, Jhonny Rivera solo compartió cómo luce el lugar previo a su boda, internautas están a la espera de la especial ceremonia, en la que se estima que varios de sus allegados y reconocidas celebridades asistirán.

Jhonny Rivera ha compartido detalles de su boda. | Foto: Freepik

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera tras casarse próximamente con Jenny López?

Entre tanto, Jhonny Rivera acaparó la atención mediática hace pocas horas tras compartirles a sus seguidores cómo se siente por su casarse en las próximas horas, expresando lo siguiente:

