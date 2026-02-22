En los últimos días, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartirles a sus seguidores que está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida al estar próximo a su matrimonio con Jenny López.

Además, la boda se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en donde se refleja que allegados de ambos cantantes del género popular contarán con la especial invitación de varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento y allegados.

Por su parte, Jhonny Rivera se pronunció en las últimas horas en sus redes sociales acerca de lo entusiasmado que se siente tras llegar al altar con Jenny López en las próximas horas.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jhonny Rivera previo a su matrimonio con Jenny López?

Cabe destacar que Jhonny Rivera se ha destacado no solo por ser un reconocido cantante de música popular, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Por esta razón, Jhonny compartió en las últimas horas, una inesperada confesión acerca de lo que siente acerca lo que siente previo a su boda con Jenny López, pues reveló lo siguientes a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores:



“Ustedes quieren que yo les hable del matrimonio, según vi en el DM y les cuento que desde ayer no me veo con Jenny. La idea es vernos cuando ya nos casemos. Estamos acá en los preparativos. Estamos haciendo la lechona, los tamales, el plato frío: arroz con picada. Cuadrando ya todo y, siempre, va a venir mucha gente, van más de 300 personas y el cupo se me acabó. Aunque me da vergüenza, no hay espacio para una mesa más”, agregó Jhonny.

¿Cuál fue la inesperada confesión que Jhonny Rivera hizo previo a su matrimonio? | Foto: Canal RCN

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde luego, una de las bodas más esperadas del año es la de Jhonny Rivera y Jenny López, pues ambas celebridades del entretenimiento han demostrado que no solo tienen una especial relación, sino que también, han cautivado con todos los preparativos de su boda.

Por el momento, la boda se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda, en el que la pareja atravesará por uno de los momentos más importantes de sus vidas al llegar al altar.