Manuela QM sorprendió con la romántica decoración que recibió, ¿fue de Blessd?

Manuela QM sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una romántica decoración con globos, flores y un emotivo mensaje que decía que es la mejor mamá del mundo, lo que generó una ola de reacciones sobre su relación con Blessd.

¿Quién le habría enviado la romántica sorpresa a Manuela QM?

En la imagen, la creadora de contenido luce un elegante vestido blanco, mientras los internautas aprovechan para comentar sobre su vida personal, justo en medio de rumores de ruptura.

Aunque Manuela no reveló quién le dio esta sorpresa, varios seguidores interpretaron que podría tratarse de su pareja Blessd, con quien hace unos días anunció que serían padres.

Recientemente, Manuela QM y Blessd estuvieron en medio de rumores de ruptura tras la viralización de unos supuestos chats en los que se mencionaba a una modelo con el cantante de urbano.

La situación generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes no dejaron de comentar sobre la relación de Blessd y se mencionaba una ruptura entre ellos.

Tras la viralización de estos chats, Manuela QM habría tomado algunas decisiones respecto a su actividad en redes sociales, ocultando imágenes junto a Blessd y respondiendo de manera muy mesurada en transmisiones en vivo a las preguntas de sus seguidores sobre su relación.

¿Cómo ha manejado Manuela QM los rumores de ruptura con Blessd?

Aunque la creadora de contenido no ha confirmado la identidad del remitente, el mensaje y la decoración han generado especulaciones entre sus fans.

Algunos consideran que este gesto podría ser un detalle de Blessd, mientras que otros piensan que podría provenir de algún amigo cercano o familiar.

Lo cierto es que la publicación rápidamente ha generado una ola de reacciones, pues en la cuenta de TikTok de Manuela QM compartió un pequeño video de los que suele hacer.

Pero llamó la atención que, detrás de ella, también aparecían las decoraciones, y los internautas comenzaron a expresar su opinión.

“Lo perdonó” o “eso era lo que debías hacer desde un inicio, mi reina. Usted conserve su hogar”, comentaron algunos seguidores.

Lo cierto es que ni Blessd ni Manuela QM han confirmado nada sobre si terminaron, y hasta ahora ninguno ha dado información adicional.