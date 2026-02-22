Desde hace un largo periodo de tiempo, varios internautas han generado una gran variedad de reacciones mediante las diferentes plataformas digitales tras los detalles que ha compartido una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano, quienes son: Jhonny Rivera y Jenny López.

Además, la gran boda se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda, en el que ambos famosos contarán con la presencia de sus allegados y, también, se refleja que asistirán algunos de sus colegas.

Así también, internautas se han sorprendido con la curiosa confesión que hizo recientemente Jenny López, quien está próxima a atravesar por uno de los momentos más importantes de su vida.

Artículos relacionados La Liendra Así reaccionó la prometida de Johnny Rivera al ver la equivocación de La Liendra y Dani Duke

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jenny López previo a su matrimonio?

Es clave mencionar que Jenny López se ha destacado en ser una reconocida cantante y, también, en compartirles varios acontecimientos a sus seguidores acerca de su vida personal.

¿Qué dijo Jenny López, horas antes de casarse? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Jenny López reapareció en horas de la mañana de este domingo 22 de febrero, con una publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, con una especial fotografía en la que aparecieron sus manos, junto con su anillo de compromiso y unas rosas de color rojo de fondo y expresó las siguientes palabras:

“Es hoy”, agregó Jenny López en la descripción de la publicación.

Por el momento, Jenny se encuentra atravesando por un importante momento, al llegar al altar con Jhonny Rivera, con quien ha tenido la oportunidad de construir una especial relación hace un periodo de tiempo.

¿Cómo fue el compromiso de Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Freepik

¿Cómo se comprometieron Jhonny Rivera y Jenny López?

Recordemos que hace varios meses, Jhonny Rivera sorprendió a Jenny López con una especial propuesta de matrimonio delante de todos sus seguidores, mientras que tenía una presentación en directo.



Desde luego, este inesperado gesto se convirtió en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales. Por el momento, internautas se encuentran bajo la expectativa de una de las bodas más esperadas del año este 22 de febrero, en el que ambos famosos darán el “sí”, más esperado de sus vidas.