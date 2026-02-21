Luis Alfonso advierte a sus seguidores sobre situación delicada: "tengan mucho cuidado mi gente"

El cantante de música popular, Luis Alfonso ha acudido a su red social de TikTok para advertir a sus seguidores de una situación delicada que está ocurriendo con su nombre.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

¿Qué advirtió Luis Alfonso a sus seguidores?

El artista de 32 años ha aparecido en redes sociales, en especial TikTok, para advertir a sus fans que están usando su nombre para estafar.

Luis Alfonso alerta a sus fans de no caer en estafas bajo su nombre. (Foto: Canal RCN)

Desde Ecuador, donde se encuentra realizando una gira, Luis Alfonso advirtió que personas inescrupulosas están creando chats falsos haciéndose pasar por él, con el objetivo de cobrar dinero a quienes buscan hablar privadamente con él.

El artista, conocido como 'El señorazo', manifestó su molestia y dejó claro a sus seguidores que comprende la situación económica del país, por lo que jamás se le ocurriría cobrarle a un fanático por un saludo.

Yo a nadie le cobro plata, yo nunca pido un peso pa' nada, menos para tener cercanía con la gente que yo amo, que son ustedes, que son mi público, así que muy pendientes", dijo, enviando un claro mensaje a los estafadores.

Artículos relacionados Influencers Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

¿Qué mensaje le envió Luis Alfonso a las personas que están estafando?

El intérprete de 'Contentoso' se refirió con palabras fuertes a los estafadores, dejando claro que su advertencia a los seguidores impediría que continuaran engañando a más personas.

Esto provocó la ovación de sus fans, quienes en los comentarios destacaron su humildad y cercanía.

El Señorazo es un caballero en todo sentido y jamás se prestaría para eso", "Parcerito melo, así es, Dios lo bendiga siempre" y "Ya me pasó y si te están suplantando", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Luis Alfonso dejó ver su molestia tras la estafa en la que ha caído varios de sus fans. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

¿Cómo logró Luis Alfonso la fama?

Luis Alfonso logró la fama gracias a su pasión por la música popular y ranchera desde joven. Originario de Popayán, comenzó cantando en coros y participando en eventos locales, lo que le permitió ganar experiencia y conectar con el público.

Sin embargo, su fama se dio tras participar en un reality musical donde logró mayor visibilidad nacional y marcó el inicio de su carrera profesional.

Con el tiempo, tras firmar con un sello importante, sus canciones se volvieron populares, lo llevaron a llenar grandes escenarios y a colaborar con artistas reconocidos, convirtiéndolo en uno de los referentes del género regional colombiano.