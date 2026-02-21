Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G rindió un emotivo homenaje tras el fallecimiento de Willie Colón: “Para siempre”

Tras el fallecimiento de Willie Colón Karol G homenajeó al salsero compartiendo su música y un emotivo mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón
Karol G reacciona a la muerte de Willie Colón con emotivo gesto. (Fotos: AFP)

La partida del salsero Willie Colón sigue causando impacto en la industria musical. Una de las figuras más representativas de la salsa, el artista dejó una huella en varias generaciones. Tras conocerse la noticia, Karol G también quiso enviar un mensaje de despedida.

¿Qué dijo Karol G tras la muerte de Willie Colón?

Artistas de diferentes generaciones han compartido mensajes en redes sociales recordando el legado y la influencia que tuvo el salsero en el género.

Entre esas reacciones estuvo la de Karol G, quien se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde suma millones de seguidores.

La cantante publicó una imagen en la que se observa el interior de su carro mientras suena la canción Oh, qué será de Willie Colón y para acompañar la imagen usó la canción de idilio.

La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón
Karol G reacciona a la muerte de Willie Colón con emotivo gesto. (Foto: AFP)

En la fotografía no aparece hablando directamente a cámara ni dejando un mensaje extenso, sino que dejó que la música hablara por sí sola.

Sobre la imagen escribió un breve mensaje: “Para siempre”, acompañado de un emoji de paloma blanca, símbolo de paz.

Aunque Karol G pertenece a una generación distinta y su carrera está enfocada en el género urbano, la cantante se sumó a las figuras que han rendido homenaje a uno de los artistas más reconocidos de la salsa.

¿Cómo se conoció la noticia de la muerte de Willie Colón?

La muerte de Willie Colón generó múltiples reacciones en la industria. En horas de la mañana de este sábado 21 de febrero de 2026, por medio de un comunicado, la familia del salsero dio a conocer la noticia de su fallecimiento a los 75 años.

En el mensaje difundido en redes sociales, sus familiares informaron que el artista había sido hospitalizado de urgencia el día anterior.

La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón
Karol G reacciona a la muerte de Willie Colón con emotivo gesto. (Fotos: AFP)

Según se conoció, el miércoles 18 de febrero Willie Colón habría sido ingresado al Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, debido a complicaciones respiratorias graves.

La información fue compartida oficialmente por su entorno cercano, lo que dio paso a las reacciones de colegas y seguidores quienes han expresado sus condolencias.

 

