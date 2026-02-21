Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano conmueve al revelar la primera palabra de su bebé: ¿Dijo mamá o papá?

Aida Victoria Merlano enterneció al mostrar a su bebé diciendo su primera palabra y generó debate por lo que pronunció.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano comparte la primera palabra de su bebé
Así fue el emotivo momento en el que el bebé de Aida Victoria pronuncia una palabra. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano emocionó a sus millones de seguidores al compartir un video en el que su bebé, Emiliano, intenta decir su primera palabra.

El momento fue publicado a través de sus redes sociales, donde suele mostrar distintas etapas del crecimiento de su bebé y desde que nació Emiliano, a mitad del año pasado, se ha llevado todas las miradas de sus millones de seguidores.

¿Cuál fue la primera palabra del bebé de Aida Victoria Merlano?

En el video se observa al pequeño sentado en su comedor mientras intenta pronunciar algunas palabras.

En un primer momento, parece decir “papá”, pero segundos después intenta cambiar el sonido y pronuncia “mamá”, aunque no logra completar con claridad la palabra.

El video generó ternura entre sus seguidores, especialmente por la reacción de la influencer ante el intento del bebé.

Junto al video escribió: “El gordo dijo su primera palabra, repito: ¡su primera palabra! Esto no es un simulacro”, acompañado de emojis de llanto.

Aida Victoria Merlano comparte la primera palabra de su bebé
Así fue el emotivo momento en el que el bebé de Aida Victoria pronuncia una palabra. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, el tierno momento generó cientos de reacciones entre los internautas, quienes se dividieron sobre lo que dijo el bebé: algunos aseguraban que pronunció claramente “papá”, mientras que otros sostenían que dijo “mamá”.

“Yo clarito escuché que dijo mamá” o “ay no Aida... dijo papá...”

Y como siempre hubo debate entre los fans de la barranquillera quienes de nuevo opinaron sobre el parecido del bebé con su expareja Juan David Tejada conocido como ‘El agropecuario’.

¿Cómo ha vivido Aida Victoria Merlano esta etapa como madre?

La barranquillera ha expresado en varias ocasiones que uno de sus mayores deseos era convertirse en madre.

Desde que nació Emiliano, ha documentado en redes sociales distintas experiencias, aprendizajes y momentos cotidianos junto a su hijo.

También ha hablado de su situación sentimental. La influencer confirmó que su relación con el padre del bebé terminó cuando el pequeño tenía apenas unos días de nacido.

Aida Victoria Merlano comparte la primera palabra de su bebé
Así fue el emotivo momento en el que el bebé de Aida Victoria pronuncia una palabra. (Foto: Canal RCN)

Ambos estuvieron en medio de la polémica en redes sociales por publicaciones relacionadas con su ruptura.

Actualmente, Aida Victoria ha manifestado que se encuentra viviendo esta etapa enfocada en su hijo como mamá soltera.

