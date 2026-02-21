Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón revela su opinión sobre la relación de Karina García y Kris R

Yina Calderón ha hablado sin filtros a sus seguidores sobre lo que opina de la relación de Karina García con el cantante Kris R.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón opinó sin filtros sobre la relación de Karina García y Kris R. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón ha aparecido en un live desde su cuenta oficial de TikTok para opinar sobre la relación de Karina García con el cantante Kris R., dejándolos sorprendidos por sus declaraciones.

¿Qué opinión dio Yina Calderón sobre la relación de Karina García con Kris R.?

La empresaria huilense reapareció recientemente en un en vivo desde TikTok para compartir detalles de su estadía en México con sus seguidores. En medio de la transmisión, uno de los usuarios le preguntó qué pensaba sobre la relación de su examiga Karina con el artista Kris R.

Yina Calderón opina sobre la relación de Karina García y Kris R.
Yina Calderón dio su punto de vista sobre lo que piensa de la relación de Karina García y Kris R. (Foto: Canal RCN)

Aunque en un inicio aseguró que prefería no opinar del tema, terminó dando su punto de vista, señalando que Kris R. no le caía mal, pero comentó que, si pudiera darle un consejo a la panelista de '¿Qué hay pa’ dañar? en La casa de los famosos', le sugeriría que mejor buscara una pareja que fuera empresario.

Si pudiera aconsejar a Karina, yo le aconsejaría que se metiera con un man diferente. Es decir, con un empresario, con un man de negocios, con un man más poquito de edad", dijo.

Además, Yina dejó claro a sus fans por qué la edad sí es de importancia en una relación.

¿Por qué es importante la edad en una relación, según Yina Calderón?

Yina señaló que la diferencia de edad podría convertirse en un problema más adelante, pues aseguró que, en su opinión, las mujeres suelen madurar más rápido que los hombres, lo que podría generar choques en la relación.

No obstante, destacó que Karina es una mujer inteligente, trabajadora y "echada para adelante", por lo que precisamente por eso, afirmó que debería buscar una pareja que, según su criterio, le aporte mayor estabilidad y estatus social.

Karina García y Kris R.
Karina García y Kris R. revelaron su noviazgo en el concierto de Bad Bunny en Medellín. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué han dicho Karina García y Kris R. de la opinión de Yina Calderón sobre su relación?

Hasta el momento, Karina García y Kris R no han respondido directamente a la opinión de Yina Calderón sobre su relación. Sin embargo, tampoco han guardado silencio en redes, donde continúan mostrándose juntos y compartiendo momentos de su día a día.

Tras aparecer tomados de la mano en Los Premios Lo Nuestro, la pareja viajó a Miami, ciudad en la que Kris R. adelanta nuevos proyectos musicales y donde Karina lo ha acompañado, dejando claro que siguen firmes pese a los comentarios.

