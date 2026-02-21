Las redes sociales no salen del asombro luego de que una reconocida actriz de La Hija del Mariachi revelara su avanzado estado de embarazo a través de una fotografía publicada en sus plataformas digitales.

¿Quién es la actriz de La Hija del Mariachi que reveló su avanzado estado de embarazo en redes?

Se trata de la también fotógrafa Laura Sierra, quien en 2006 dio vida a ‘Lucía Guerrero Santana’ en la exitosa producción del Canal RCN La Hija del Mariachi, protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Tacher.

Laura Sierra interpretó a 'Lucía Guerrero Santana' en La Hija del Mariachi. (Foto: Canal RCN)

Tras varias semanas alejada de sus redes sociales, la actriz de 33 años reapareció en su cuenta de Instagram, donde supera los 100 mil seguidores, para compartir una fotografía con la que reveló su avanzado estado de embarazo. En la imagen se le ve en la playa, luciendo su pancita mientras un atardecer enmarca la escena.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar reacciones y mensajes de felicitación por parte de colegas y seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida.

¿Qué famosos felicitaron a Laura Sierra, actriz de La Hija del Mariachi por su embarazo?

En la sesión de comentarios, varios colegas de la mujer, como Verónica Orozco, Emmanuel Esparza, Susana Rojas y 'Pity' Camacho, dejaron ver su alegría, manifestándole que sin duda fue toda una sorpresa.

Te adoro, mi niña", "Te pierdes unos meses y apareces con el mejor regalo de la vida", y "Ayyyyyy, qué maravilla ❤️❤️❤️ Les deseo toda la felicidad del mundo", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Laura Sierra recibió felicitaciones de varios de sus colegas en medio de los comentarios de su post. (Foto: Freepik)

¿Cuántos meses de embarazo tiene Laura Sierra, actriz de La Hija del Mariachi?

Aunque la actriz acompañó la instantánea con una breve descripción en la que aseguró haber recibido “el regalo más grande”, evitó revelar cuántos meses de gestación tiene y la razón del porque lo mantuvo en secreto.

No obstante, algunos usuarios comenzaron a hacer conjeturas a partir de su última publicación en el feed de su Instagram, señalando que, por su apariencia, podría estar alrededor del quinto mes de embarazo.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a que comparta más detalles de esta nueva etapa, e incluso esperan que próximamente revele el género de su bebé.