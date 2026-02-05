Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana sorprendió a sus seguidores tras revelar que se encuentra en embarazo, luego de haberlo mantenido en total reserva durante varios meses.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales y en colaboración con una reconocida revista, donde explicó las razones de su ausencia digital y habló por primera vez de esta nueva etapa personal.

La actriz publicó un mensaje dirigido a su comunidad, en el que reconoció que había estado alejada de las redes sociales, pero aseguró que su silencio se debía a un proceso personal que le cambió la vida por completo.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que está embarazada?

Se trata de Carolina Ramírez, actriz colombiana ampliamente reconocida por sus papeles protagónicos en producciones como La hija del mariachi y La Pola.

Carolina Ramírez será mamá por primera vez. (Foto Cindy Ord / AFP)

A lo largo de su carrera, Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la televisión colombiana, con proyectos que han tenido gran alcance nacional e internacional.

La actriz reveló su embarazo por medio de una sesión fotográfica con la revista Marie Claire, espacio en el que habló abiertamente sobre su ausencia en redes sociales durante los últimos meses. Allí confirmó que está esperando a su primer bebé junto a su pareja, Martín.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En el mensaje que compartió con sus seguidores, Carolina escribió:

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida”, compartió.

¿Por qué escondió su embarazo Carolina Ramírez?

Carolina explicó que durante los últimos meses ella y su pareja tomaron la decisión de guardar su embarazo en privado. La actriz quiso proteger este momento personal y vivirlo con tranquilidad, lejos del ruido mediático.

Ramírez también recordó que siempre expresó su deseo de ser madre cuando las circunstancias fueran las adecuadas. Ahora, a sus 42 años, compartió que la vida le recordó que los tiempos son perfectos y que confía en que todo ocurre cuando debe ocurrir, manteniendo su fe y convicciones personales.

Ramírez expresó la felicidad que siente por esta nueva etapa y aseguró que el crecimiento de su familia representa un cambio profundo en su vida.

“Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”, agregó.

¿El bebé de Carolina Ramírez será niño o niña?

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

La actriz también aclaró que no revelará el sex0 de su bebé antes del nacimiento. Según explicó, aunque ya tendría aproximadamente seis meses de embarazo, decidió no conocer si espera un niño o una niña.

Carolina aseguró que el bebé es bienvenido sin importar el sex0 y que será una sorpresa que anunciarán en el momento del nacimiento, el cual esperan compartir con “júbilo” junto a sus seres queridos y seguidores.