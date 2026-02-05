Yina Calderón vivió angustioso momento en una vía de Bogotá mientras conducía

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón vivió momentos de tensión en plena vía de Bogotá luego de sufrir percance mientras conducía por las vías de la capital colombiana.

¿Cuál fue el angustioso momento que vivió Yina Calderón mientras conducía en Bogotá?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón mostró la inesperada situación que vivió en la noche del pasado miércoles 4 de febrero mientras conducía por una vía de Bogotá.

El momento de angustia que vivió Yina Calderón tras quedar varada en Bogotá. (Foto Canal RCN).

En las imágenes, la influenciadora dejó ver que el ‘Saya-móvil’, como llama a su carro, volvió a quedarse sin batería. El vehículo cuenta con un sistema eléctrico que le permite desplazarse con normalidad, aunque no es la primera vez que le ocurre una situación similar y termina varado por falta de energía.

En esta ocasión, la joven influenciadora se encontraba en compañía de sus hermanas y, entre todas, empujaron el carro con la intención de encontrar una solución al inconveniente.

“Nosotras muy internacionales, muy Estados Unidos, pero varadas en el ‘Saya-móvil’”, comentó con humor.

Sin embargo, aunque la creadora de contenido compartió este inesperado percance de manera pública, no dio una actualización para saber cómo se encontraba y si habían logrado encontrar una solución, generando así gran preocupación entre sus seguidores.

¿Cómo es el carro que Yina Calderón tiene actualmente?

Recordemos que Yina Calderón decidió autorregalarse un nuevo carro en su cumpleaños número 34, celebrado en julio de 2025, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. Se trata de un vehículo eléctrico completamente personalizado con personajes de su serie animada Dragon Ball.

Yina Calderón quedó varada en plena vía de Bogotá y generó preocupación. (Foto Canal RCN).

Según explicó en aquella ocasión, este auto fue adquirido porque no tendría pico y placa, además de no gastar gasolina. Sin embargo, el vehículo le ha traído uno que otro inconveniente al momento de movilizarse, tal como ocurrió recientemente.

Lo cierto es que el llamativo vehículo de Yina Calderón no solo ha dado de qué hablar por su diseño y beneficios, sino también por los inconvenientes que ha enfrentado en las vías.