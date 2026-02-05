Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón vivió angustioso momento en una vía de Bogotá mientras conducía

Yina Calderón enfrentó una situación inesperada mientras conducía y dejó a sus seguidores preocupados.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carro de Yina Calderón queda varado en plena vía de Bogotá.
Carro de Yina Calderón queda varado en plena vía de Bogotá. (Foto Canal RCN | Freepik)

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón vivió momentos de tensión en plena vía de Bogotá luego de sufrir percance mientras conducía por las vías de la capital colombiana.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el angustioso momento que vivió Yina Calderón mientras conducía en Bogotá?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón mostró la inesperada situación que vivió en la noche del pasado miércoles 4 de febrero mientras conducía por una vía de Bogotá.

El momento de angustia que vivió Yina Calderón tras quedar varada en Bogotá
El momento de angustia que vivió Yina Calderón tras quedar varada en Bogotá. (Foto Canal RCN).

En las imágenes, la influenciadora dejó ver que el ‘Saya-móvil’, como llama a su carro, volvió a quedarse sin batería. El vehículo cuenta con un sistema eléctrico que le permite desplazarse con normalidad, aunque no es la primera vez que le ocurre una situación similar y termina varado por falta de energía.

Artículos relacionados

En esta ocasión, la joven influenciadora se encontraba en compañía de sus hermanas y, entre todas, empujaron el carro con la intención de encontrar una solución al inconveniente.

“Nosotras muy internacionales, muy Estados Unidos, pero varadas en el ‘Saya-móvil’”, comentó con humor.

Sin embargo, aunque la creadora de contenido compartió este inesperado percance de manera pública, no dio una actualización para saber cómo se encontraba y si habían logrado encontrar una solución, generando así gran preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo es el carro que Yina Calderón tiene actualmente?

Recordemos que Yina Calderón decidió autorregalarse un nuevo carro en su cumpleaños número 34, celebrado en julio de 2025, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. Se trata de un vehículo eléctrico completamente personalizado con personajes de su serie animada Dragon Ball.

Yina Calderón quedó varada en plena vía de Bogotá y generó preocupación
Yina Calderón quedó varada en plena vía de Bogotá y generó preocupación. (Foto Canal RCN).

Según explicó en aquella ocasión, este auto fue adquirido porque no tendría pico y placa, además de no gastar gasolina. Sin embargo, el vehículo le ha traído uno que otro inconveniente al momento de movilizarse, tal como ocurrió recientemente.

Lo cierto es que el llamativo vehículo de Yina Calderón no solo ha dado de qué hablar por su diseño y beneficios, sino también por los inconvenientes que ha enfrentado en las vías.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna fadul tras la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Así fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.

Sale a la luz la devastadora llamada que recibió Juliana Calderón el día que murió Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Hermana de Yeison Jiménez le dio a Juliana Calderón la noticia de la muerte de su novio: así fue la devastadora conversación.

Luisa Fernanda W reveló en sus historias la razón por la cual habla con su “yo del futuro” cada noche antes de dormir como un habito de salud mental. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W confesó por qué habla con su “yo del futuro” a diario

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.

Lo más superlike

Yaya Muñoz habló sin filtros de La Beba. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó sorpresiva predicción sobre Beba, ¿expulsada de La casa de los famosos?

Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia