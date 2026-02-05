Luisa Fernanda W confesó por qué habla con su “yo del futuro” a diario
Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.
Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.
Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.
Hermana de Yeison Jiménez le dio a Juliana Calderón la noticia de la muerte de su novio: así fue la devastadora conversación.
La Jesuu reveló su meta amorosa antes de cumplir los 25 años mientras disfruta de su estadía en París y sorprende a sus seguidores.
Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.