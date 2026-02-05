Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W confesó por qué habla con su “yo del futuro” a diario

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W reveló en sus historias la razón por la cual habla con su “yo del futuro” cada noche antes de dormir como un habito de salud mental.
Foto Canal RCN
