J Balvin confirmó que no está bien de salud y dio detalles: esto se sabe

El reconocido cantante urbano J Balvin reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores que actualmente no se encontraba bien de salud. Sin embargo, aseguró que se encontraba bien.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Qué problemas de salud enfrenta J Balvin?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, J Balvin reveló que no se encontraba bien de salud debido a una intoxicación. Sin embargo, aseguró que estaba lo suficientemente bien como para seguir luciendo “bello”.

Valentina Ferrer y J Balvin están juntos desde 2017. (Foto Canal RCN)

El reconocido artista colombiano no dio mayores detalles sobre lo que ocasionó su intoxicación, pero sí dejó claro que se encontraba en la comodidad de su casa, acompañado de su esposa Valentina Ferrer y su hijo Río, cuyas voces se escuchan a lo lejos en el video.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

“Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz s*xy para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”, expresó con humor el artista.

Hasta el momento, J Balvin no ha ampliado la información sobre su estado de salud que se dio justo tras su participación en los Premio Grammy del pasado 1 de febrero en donde asistió junto a su esposa Valentina, por lo que sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de J Balvin ante su percance de salud?

Pese a que el artista dejó claro que se encontraba bien a pesar de su intoxicación, sus seguidores no pudieron evitar mostrarse preocupados, pues en el video que compartió en sus historias de Instagram, donde contó que se había intoxicado, no faltaron los mensajes de apoyo y buenos deseos.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

De esta manera, comentarios como: “Solo tú puedes verte sexy hasta estando enfermo” y “Menos mal que estás bien, recupérate pronto”, fueron algunos de los que destacaron.

Por lo pronto, el artista estaría guardando reposo en compañía de su familia mientras continúa preparando nuevos proyectos musicales que podrían ser lanzados a lo largo del 2026.