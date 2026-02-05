Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ozuna se confiesa coleccionista compulsivo y venderá la ropa que ya no usa

Ozuna sorprendió al revelar que es un coleccionista compulsivo de ropa de lujo y anunció que venderá prendas exclusivas que nunca usó.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes.
Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes. Foto AFP

Ozuna volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un estreno musical ni por una colaboración inesperada sino por un video bastante revelador desde su propio clóset, donde dejó ver una realidad que pocos imaginaban, una enorme cantidad de ropa de diseñador que ya no usa y que, en muchos casos, nunca llegó a estrenar.

En lugar de dejar que esas prendas costosas sigan guardadas acumulando polvo, decidió buscar la manera de darles una nueva vida y permitir que sus fanáticos tengan acceso a ellas.

¿Qué motivó a Ozuna a abrir su clóset al público?

Durante el recorrido por su armario, el cantante confesó que con los años fue comprando ropa de manera casi automática, prendas exclusivas, piezas únicas y artículos de lujo fueron llegando a su clóset sin que él se diera cuenta de cuánto estaba acumulando.

 

Para Ozuna, no tenía sentido conservar prendas costosas solo por tenerlas, cuando podían ser útiles para otras personas que admiran su estilo y su trayectoria.

¿Qué tipo de prendas podrán encontrar sus seguidores?

Aunque no mostró absolutamente todo su armario, en el video dejó ver que se trata de artículos de alto nivel, marcas de lujo, diseños exclusivos y ropa en excelente estado forman parte de la colección que planea poner a la venta.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes
Ozuna acumula ropa sin usar… y ahora quiere darle una segunda vida.(Foto: AFP)

Con su habitual sentido del humor, hizo comentarios que rápidamente se viralizaron y provocaron miles de reacciones, demostrando que, además del valor material, muchas de esas prendas tienen historias detrás.

¿Dónde y cuándo abrirá la tienda de Ozuna?

El artista adelantó que su idea es abrir una tienda física en Puerto Rico, su tierra natal. Aunque no dio fechas exactas ni detalles sobre los precios, sí dejó claro que el objetivo principal no es el negocio como tal, sino compartir y evitar el desperdicio.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes
Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes. (Foto: AFP)

Muchos fanáticos celebraron la iniciativa, destacando el gesto de cercanía y la posibilidad de adquirir ropa auténtica usada por una estrella internacional del género urbano.

Este inesperado anuncio mostró una faceta diferente de Ozuna: más consciente, menos apegada a lo material y con ganas de transformar el lujo acumulado en una oportunidad para su público.

