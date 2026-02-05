Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul rompió el silencio tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia aclarando su opinión sobre Sara Uribe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Sara uribe? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más comentarios ha causado gran debate por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales se trata acerca de la reciente expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.

La razón principal por la que Johanna Fadul fue expulsada de la competencia se trató por el controversial comentario que le dijo a Campanita, el cual hizo que el Jefe tomara la decisión de darle la sanción mayor.

¿Qué dijo Johanna Fadul acerca de su relación con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Tras varios días de ausencia, Johanna Fadul se comunicó con sus seguidores mediante sus redes sociales acerca de su opinión tras su reciente expulsión en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Esto opina Johanna Fadul de Sara Uribe. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Johanna Fadul compartió su perspectiva sobre Sara Uribe, con quine al principio esperó que iba a tener una especial amistad. Sin embargo, luego de varios días de convivencia, la actriz expresó las siguientes palabras acerca de lo que piensa de su excompañera:

“Y con la que yo pensé que iba a tener afinidad y demás, fue con Sara Uribe. Aunque dormíamos al lado, no pude con ella. No sé, ella tiene una barrera que no permitía compaginar con ella”, agregó Johanna Fadul.

Desde luego, se refleja que Johanna Fadul se desilusionó tras algunos comportamientos que evidenció por parte de Sara Uribe, quien mantuvo su distancia.

¿Qué planes tiene Johanna Fadul tras su expulsión en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la salida de Johanna tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, la actriz y creadora de contenido reveló en su reciente live que tiene apoyo psicológico tras todo lo ocurrido en los últimos días en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué proyectos tiene Johanna Fadul para el futuro? | Foto: Canal RCN

Así también, Johanna detalló que está a la espera para retomar todos sus proyectos a nivel personal y profesional con normalidad.

