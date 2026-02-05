Ella es la reconocida expresentadora del Canal RCN que estará en MasterChef Celebrity 2026

La espera terminó para miles de televidentes, pues el pasado 4 febrero el Canal RCN confirmó el listado oficial de los participantes que harán parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026, un anuncio que, como era de esperar, causó furor, especialmente en redes sociales, en donde los internautas no se guardaron su opinión.

¿Quién es el expresentadora del Canal RCN que vuelve a la televisión en MasterChef Celebrity?

Sin duda, una de las figuras que captó la atención por su participación en el reality de convivencia, fue Milena López, quien luego de varios años fuera de los medios, nuevamente regresará a las pantallas tras de su recordado paso por el programa matutino Muy Buenos Días.

La talentosa presentadora, quien estuvo por mucho tiempo lejos de la televisión luego de que el programa llegará a su fin, estuvo interesada en volver a proyectos que, en su momento, no se concretaron, por lo que, desde ese entonces, se dedicó a hacer contenido para redes sociales y a crear sus propios ingresos en negocios junto a su esposo.

¿Milena López estará en MasterChef Celebrity 2026?

Ahora, en esta nueva temporada, le expresentadora del Canal RCN se prepara para enfrentar un reto bastante importante, esta vez no desde su profesión, sino como cocinera, una faceta en la que muy seguramente dará sorpresas y el cual le permitirá explorar una nueva versión que quizás antes no conocía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, también aprovechó el reciente anuncio para mostrarse emocionada de poder compartir con sus seguidores esta nueva noticia.

"Por fin la hora llegó, a triunfar con mi arroz con huevo", escribió Milena López en una de sus historias, dejando ver los detalles de una sesión fotográfica para el proyecto del que ahora hace parte.

¿Quiénes son los participantes confirmados para MasterChef Celebrity 2026?

Junto a la manizaleña, estará un grupo de celebridades que también han presumido su llegada a la cocina más importante del mundo, ellos son: