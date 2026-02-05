Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra reveló la exorbitante suma de dinero que ha ganado con sus documentales

El creador de contenido también impactó al revelar sus planes con esta jugosa suma de dinero que ha conseguido con su trabajo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra reveló qué va a hacer con el dinero que se ha ganado con sus videos. Foto | Canal RCN.

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, recientemente capturó la atención en redes sociales tras revelar la exorbitante suma de dinero que se ha ganado tras la publicación de sus exitosos documentales, una cifra que no pasó desapercibida por sus millones de seguidores.

¿Cuál es la exorbitante suma de dinero que se ha ganado La Liendra con los documentales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ha construido una enorme de comunidad, reveló no solo cuánto dinero ha logrado recaudar a lo largo de la publicación de sus videos, sino también la noble labor a la que quiere destinarlo.

"Este es el dinero que yo he ganado con los documentales que he hecho, 29 mil dólares que no voy a recibir, nea, tomé la decisión de que esta plata la vamos a donar", fueron las palabras del influencer por medio de las historias de esta red social.

Según lo comentó, se siente completamente satisfecho por el recibimiento que siempre le dan a su trabajo, por el hecho de que valoren lo que él hace con mucha dedicación, además de lograr que en menos de 24 horas la pieza alcance más de un millón de vistas, sin embargo, fue enfático al decir que prefiere quedarse con esto, y no con el dinero.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra reveló la suma de dinero que se ha ganado con sus documentales. Foto | Canal RCN.

¿Qué hará La Liendra con el dinero que recaudó con sus documentales?

En medio de sus declaraciones, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reiteró su deseo de que estos 29 mil dólares, que en moneda colombiana son 100 millones de pesos, pueda ser donada a una buena causa por lo que no dudó en pedirle a los internautas que le ayuden a encontrar un lugar para hacerlo.

"Qué quieren que haga con ellos, donde los ponemos, denme ideas, pero algo que si les digo y lo juro por Dios, es que esa plata se va a ir a donación yo no los voy a recibir, los leo", señaló con contundencia.

Como era de esperarse, el noble gesto del creador digital ha generado una ola de reacciones entre los internautas, quienes han aplaudido su gran corazón hacia quienes más lo necesitan.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto es lo que se ha ganado La Liendra con sus documentales. Foto | Canal RCN.
