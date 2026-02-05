Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul hizo impactante confesión tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: "me enviaron psicólogo"

Johanna Fadul, quien fue expulsada de La casa de los famosos Colombia, reveló que el Canal la mantenido alejada del mundo exterior.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.
Johanna Fadul dio a conocer que está recibiendo acompañamiento de un profesional. Foto | Canal RCN.

Sin duda, uno de los momentos que más ha generado impacto en los televidentes de La casa de los famosos Colombia, fue la reciente expulsión de Johanna Fadul, y no solo para el público, también lo ha sido para la exparticipante, quien hace pocas horas rompió el silencio para referirse a este tema.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su expulsión de La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de una transmisión en vivo que hizo a través de su cuenta oficial de TikTok, la reconocida actriz colombiana capturó la atención al revelar que, tras su salida del reality de convivencia, ha contado con el acompañamiento de un profesional que le ha permitido darle manejo a sus emociones.

"He estado todos estos días con psicólogo porque es algo muy bueno que me parece de parte del Canal, de la producción, que tenemos un acompañamiento porque básicamente sí es muy fuerte" señaló.

De acuerdo con las palabras de la exparticipante de esta tercera temporada, ella creía que era una mujer fuerte, que tenía sus sentimientos absolutamente blindados, sin embargo, para su sorpresa, esta situación la llevó a comprobar que no es así, pues se trata de un lugar en el que "todo se sensibiliza al 1000%".

¿Por qué Johanna Fadul tiene acompañamiento psicológico tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

En un momento de la trasmisión, Fadul dio a conocer algo que ella misma catalogó como 1ntimo, pues, según su versión, ni siquiera la producción tenía conocimiento de la radical decisión que tomó el Jefe.

Así mismo, la ahora exparticipante del programa, reveló que horas después de su salida, no sabía qué estaba pasando afuera, pues aseguró que el Canal la ha estado cuidando de la información que pueda llegarle del exterior, especialmente la proveniente de redes sociales, pues entienden que pueden haber mensajes de 0dio en su contra que podrían afectarla.

Johanna Fadul posando a la cámara sonriente.
Johanna Fadul reveló que está recibiendo acompañamiento psicológico tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Incluso, contó que, hasta ese momento, no le habían entregado su celular y tampoco tenía televisor en su habitación en el hotel.

Cabe señalar que, la intérprete y también influenciadora, fue expulsada de La casa de los famosos Colombia, luego de que en medio de un posicionamiento el pasado domingo, quiso hacer una comparación usando el color de piel de Campanita, situación que, no solo fue cuestionada al interior de la competencia sino también fuera de ella.

Johanna Fadul posando a la cámara sonriente.
Esto dijo Johanna Fadul sobre su expulsión en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
