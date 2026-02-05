Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi reapareció y anunció radical decisión tras MasterChef Celebrity: "me tomé esto en serio"

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity, se mostró emocionada de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Esta fue la importante noticia que anunció Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi, quien hace algunos meses se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity, recientemente capturó la atención en redes sociales tras anunciar una importante decisión que tiene que ver con su futuro y que está relacionada con su participación en el reality de cocina del Canal RCN.

¿Por qué Violeta Bergonzi capturó la atención en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una comunidad de miles de seguidores, causó furor al compartir con evidente emoción que inició una nueva etapa como profesional.

"Con mucha felicidad les quiero contar que aunque soy graduada de Comunicadora Social y periodista… me tomé en serio esto, y hoy vuelvo a ser estudiante pero de cocina", escribió en la publicación en la que dio a conocer la importante noticia.

Según lo comentó la exparticipante de MasterChef Celebrity en sus 10 años, espera poder compartirle a todos aquellos que la siguen, detalles de lo que será esta nueva faceta que acaba de comenzar.

"Les estaré compartiendo mi experiencia con mucho amor, los amo", señaló la también exreina de belleza recordada por ser una de las presentadoras del programa Buen día Colombia.

¿Cuál fue la sorpresiva noticia que anunció Violeta Bergonzi en redes sociales?

En el video con el que confirmó que ahora es estudiante de cocina y que cuenta con más de 150 mil reproducciones, Violeta, quien se caracteriza por su espontaneidad, aparece bailando mientras lleva puesto el que será su nuevo atuendo, pues en esta oportunidad lució el traje que llevará puesto para tomar sus clases.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi anunció radical decisión sobre su futuro. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la revelación de Violeta desató decenas de reacciones entre los internautas, quienes emocionados le desearon éxitos en este nuevo camino.

"Espectacular", "Que belleza saber que nunca es tarde para hacer lo que nos gusta", "Amo aquí, muchas felicidades eres una inspiración para mí", "Belleza vamos con toda", "Felicitaciones, esa es la actitud. Adelante con toda", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Sin duda, esta decisión de Violeta de continuar preparándose como cocinera, responde a esa misma disciplina y pasión con la que asumió el reto de estar en MasterChef, un formato en el que demostró que es una mujer dedicada y con todo para seguir llegando tan lejos como se lo proponga.

Farruko pasea en moto por un municipio de Casanare y se gana el cariño de todos. Foto AFP/ Jason Koerner
