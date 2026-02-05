Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuli Ruiz confrontó a Mariana Zapata tras negar el acuerdo de Tormenta en La casa de los famosos

Yuli Ruiz no se quedó callada y confrontó a Mariana Zapata, quien negó que hubo un acuerdo entre la habitación Tormenta.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz le hizo reclamos a Mariana Zapata
Yuli Ruizo confrontó a Mariana Zapata en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El miércoles 4 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 vivieron un día bastante movido, pues se llevó a cabo el juicio, en donde se confrontaron, pero, además, donde los ánimos quedaron caldeados.

Tras la actividad organizada por el jede, en donde Karina García fue la jueza, generó que Alexa Torres bajara con una actitud de rivalidad y por eso, le busco problemas a Bebe, diciéndole solapada y más cosas.

Así mismo, el ambiente en la habitación Tormenta quedó alterado, ya que Yuli Ruiz no se calló y confrontó a Mariana Zapata por lo dicho en el juicio.

¿Qué pasó entre Mariana Zapara y Yuli Ruiz en el juicio de La casa de los famosos Colombia 2026?

El juicio inició declarando culpable a Manuela Gómez por haber organizado un supuesto complot antes de que iniciara La casa de los famosos Colombia 2026 y este tema desencadenó más problemas con otros participantes.

Pues salió a la luz, que en el cuarto Tormenta también nació una alianza para que entre ellos mismos se cuidará y por eso, Mariana Zapata dijo que ella estaba jugando sola.

Sin embargo, sus palabras incomodaron a Yuli Ruiz, quien se puso de pie en el juicio para confesar que, en su habitación, todos quedaron en el acuerdo de protegerse, desmintiendo a Mariana.

¿Cómo confrontó Yuli Ruiz a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Mencionado anteriormente, el juicio alteró el ambiente en La casa de los famosos Colombia, por lo que varios participantes quedaron tocados con los temas tratados en la terraza y Yuli Ruiz fue una de ellas.

Yuli Ruiz encaró a Mariana Zapata por negar el pacto del cuarto Tormenta. (Foto: Canal RCN)

Por eso, no dudó en confrontar a Mariana Zapata, luego de haber negado que había un acuerdo en el cuarto Tormenta, pacto en el que la creadora de contenido al parecer, estuvo de acuerdo.

Lo que dijeron, es que entre ellos se iban a proteger y todos dijeron que sí, pero luego, Mariana dijo que, entre Yuli y Beba, ella salvaría a su amiga, pese a que esté en la otra habitación.

Sin duda, Yuli mostró su inconformismo, ya que la alianza se habría dañado por culpa de Eidevin, según lo que ella comentó.

