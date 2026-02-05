Marilyn Patiño reaccionó inesperadamente a su nominación en La casa de los famosos Colombia

El pasado miércoles 4 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 vivieron un incómodo día, pues se llevó a cabo el juicio en donde hubo discusiones por un su puesto complot.

Así mismo, tras esta actividad organizada por el jefe, provocó que Alexa Torres se indispusiera y luego generara un fuerte desencuentro con Beba, de hecho, sus compañeros intervinieron para que las cosas no escalaran.

Por otro lado, fue miércoles de nominación y varios famosos están en la placa en riesgo de ser eliminados.

¿Cuáles famosos quedaron en placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026?

En esta semana, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 han hecho sus estrategias en dupla, ya que tiene el poder dúo y por eso, varios cayeron en la placa de nominados.

Por un lado, Jay Torres y Juan Palau fueron nominados por el público, mientras que, Alexa Torres, Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Campanita por sus compañeros en la casa. Por otro lado, Juanse Laverde y Lorena Altamirano fueron nominados por Sofía Jaramillo, siendo la última eliminada de la competencia.

Como todas las semanas el líder, en este caso los líderes Beba y Valentino, tomaron la decisión de mandar a la placa a Sara Uribe y a Marilyn Patiño.

¿Cuál fue la reacción de Marilyn Patiño tras quedar nominada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de quedar en placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes aceptaron su realidad, de hecho, lo tomaron mejor de lo que se esperaba, pues saben que así es el juego.

Sin embargo, en el caso de Marilyn Patiño, su reacción está siendo viral en redes sociales, ya que la actriz dejó ver cómo se siente al saber que está nominada otra vez.

Precisamente, los televidentes y seguidores del reality, no dejaron pasar desapercibido cómo fue que Patiño se tomó su nominación y es que hasta compuso una canción que dice: “Marilyn, tú no te sales de placa, dame la placa”.

Así mismo, mientras la cantaba, también la bailaba con emoción y esto generó reacciones y viralidad en redes, ya que los televidentes quieren que la actriz permanezca en la casa, dándole esa chispa diferente al juego, pues se sabe que ella es impredecible.