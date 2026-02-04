Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino y Beba nominaron a Sara Uribe y Marilyn en La casa de los famosos; así quedó la placa

Estos fueron los participantes que quedaron en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este 4 de febrero.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

En La casa de los famosos Colombia se realizó la jornada de nominación de este miércoles 4 de febrero y se revelaron los resultados de los nominados de los líderes de la semana.

¿A quiénes nominaron Valentino y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Los líderes de la semana Valentino y Beba tuvieron que revelar los nombres de quienes decidieron enviar a placa en La casa de los famosos Colombia.

valentino y beba lideres en la casa de los famosos

Recordemos que, esta semana El Jefe decidió activar el superpoder dúo, donde los participantes deben competir en pareja para poder salvarse y no salir de la competencia.

Es por ello, que para esta semana fueron dos los líderes, quienes además fueron quienes organizaron las parejas.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a los líderes sobre a quiénes enviarían a placa, a lo que ellos señalaron que decidieron nominar a Sara Uribe y Marilyn Patiño luego de no tener más posibilidades.

¿Cómo quedó la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia este 4 de febrero?

El Jefe decidió que para esta jornada de nominación en parejas se realizara a través de una actividad al azar y por puntos.

sara uribe y marilyn nominadas en la casa de los famosos

Los famosos tuvieron que enfrentarse a una dinámica de cajones con monedas, en las que elegían dos de ellas y tenían una cantidad en específico de monedas para poder nominar a sus contrincantes.

Luego de realizar sus estrategias quienes quedaron nominados por sus compañeros fueron dos parejas, la primera conformada por Yuli Ruiz y Alexa Torrex, y la segunda por Campanita y Manuela Gómez,

En cuanto a los nominados por el público fueron Jhay Torres y Juan Palau tras haber obtenido el menor apoyo por parte del público.

A ellos se les suma Lorena Altamirano y Juanse Laverde, quienes fueron los primeros nominados de la semana por la modelo Sofía Jaramillo, quien fue la más reciente eliminada.

Cabe mencionar que los famosos todavía guardan la posibilidad de salir de la placa tras la prueba de salvación que se dará este jueves 5 de febrero, donde una pareja podrá ganarse dicho beneficio.

Es importante señalar que, las votaciones son hacia la pareja, por lo que, una de las parejas será la eliminada este domingo 8 de febrero.

