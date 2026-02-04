Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol compartió romántica foto junto a Luisa Castro ¡Relación confirmada!

Tras semanas de rumores, Westcol decidió confirmar de manera oficial su noviazgo con Luisa Castro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol confirma su romance con Luisa Castro con foto que enamora
Westcol confirma su romance con Luisa Castro con foto que enamora. (Foto AFP: Arturo Holmes).

Luego de semanas de rumores en redes sociales sobre un supuesto romance entre Westcol y Luisa Castro, el streamer rompió el silencio y confirmó que todo era cierto y que la modelo paisa es su novia actual.

¿Cómo confirmó Westcol su noviazgo con Luisa Castro?

En la noche de este miércoles 4 de febrero, Westcol reapareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una inesperada publicación que dejó en shock a muchos.

WestCol y Luisa Castro fueron captados dándose un beso
WestCol y Luisa Castro fueron captados besándose en público. (Fotos AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

El streamer colombiano compartió una romántica fotografía junto a la modelo paisa, en la que se les ve muy cercanos dentro de su estudio, mientras Luisa Castro le da un beso en la mejilla.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje bastante romántico, con el que dejó claro que se encuentra completamente enamorado, incluso asegurando que sería capaz de comprarle todo lo que ella quisiera.

“Del centro comercial le compro todas las tiendas”, escribió Westcol junto a emojis enamorados.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes llenaron la imagen de comentarios y mensajes de sorpresa, interpretando el gesto como la confirmación oficial del noviazgo entre Westcol y Luisa Castro.

¿Luisa Castro ya confirmó en sus redes su noviazgo con Westcol?

Aunque Westcol ya hizo pública su relación con la modelo paisa, hasta el momento ella no se ha pronunciado de manera oficial en sus redes sociales, lo que ha generado aún más expectativa entre los fanáticos de ambas personalidades, quienes siguen de cerca este nuevo romance que tomó por sorpresa a muchos.

Ante esto, se espera que en las próximas horas la joven modelo se pronuncie y, al igual que su actual pareja, comparta alguna publicación alusiva a esta relación que ya es tendencia en redes sociales.

Mientras tanto, los seguidores siguen atentos, especulando y comentando cada movimiento de esta pareja que ha sorprendido a todos.

Westcol aseguró que no tiene nada que ocultar sobre su relación con Luisa Castro, pese a la exposición mediática. Foto/AFP: Tommaso Boddi
