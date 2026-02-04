Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viralizan psicofonía de Yeison Jiménez en la que hace inesperada petición

Hombre que asegura haber contactado a Yeison Jiménez reveló psicofonía en la que el cantante hace inesperada petición.

Ingrid Jaramillo Rojas
Inesperada petición de Yeison Jiménez en psicofonía se vuelve viral en redes
Inesperada petición de Yeison Jiménez en psicofonía se vuelve viral en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez comenzaron a circular en redes sociales una serie de videos paranormales hablando sobre su accidente, entre ellos se encuentra la investigación de un parapsicólogo que asegura haber tenido contacto con el artista tras su muerte.

¿Cuál es la supuesta petición que Yeison Jiménez habría hecho desde el más allá?

En un video compartido a través de su cuenta oficial de TikTok, John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo, reveló nuevos detalles de una supuesta comunicación con el espíritu de Yeison Jiménez, realizada el pasado 25 de enero mediante lo que parece ser una spirit box, un artefacto utilizado para intentar tener contacto con el más allá.

Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa.
Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

En esta ocasión, el experto deja ver cómo el artista aparentemente pediría una oración mientras entabla contacto con él, además de ‘recibir’ agua luego de que Parra le preguntara en repetidas ocasiones si le apetecía. Esto último toma relevancia si se tiene en cuenta que, según algunas creencias religiosas, es necesario poner un vaso de cristal con agua para calmar la sed del espíritu.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de esta psicofonía es la respuesta que el investigador asegura haber recibido tras acercar el vaso a la spirit box: “tengo tu agua, ahora la cogí. Ahora te mira”, se escucharía en el audio, según su interpretación.

Lo curioso de esta investigación paranormal es que muchos internautas que han seguido de cerca las psicofonías compartidas por Parra aseguran que, efectivamente, la persona con la que se estaría estableciendo contacto sí sería Yeison Jiménez, pues afirman reconocer su tono de voz en los audios.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de un informe revelado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), se dio a conocer que la avioneta de matrícula N325FA, que despegó del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con rumbo a Medellín, contaba con todos los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento, lo que dejaría en evidencia que, al parecer, el desafortunado hecho ocurrió por razones ajenas a fallas de la aeronave.

En el siniestro fallecieron cinco personas junto a Yeison Jiménez, luego de que la avioneta no lograra la altura adecuada y terminara colisionando contra la vereda Romita.

Revelan psicofonía de Yeison Jiménez que dejaría en evidencia que aún no asimila su muerte
Revelan psicofonía de Yeison Jiménez que dejaría en evidencia que aún no asimila su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).
