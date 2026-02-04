Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Yelsid anunció una gira de conciertos por Colombia para celebrar sus 20 años de carrera artística. Bogotá, la capital del país, será la primera parada de ‘El rey del despecho urbano’.

¿Cuándo arranca la gira musical de Yelsid?

14 de febrero de 2026 es la fecha exacta en la que arrancará la gira de conciertos de Yelsid, quien ha brillado en el género urbano gracias a éxitos como ‘Perdida’, ‘El bus’ y ‘Volverás a mí’.

Tras su show inicial en la ciudad capitalina, Yelsid continuará su periplo por Melgar, para luego hacer nuevas presentaciones en Villavicencio, Manizales, Pereira, Duitama y Cali, aunque no se descarta la inclusión de nuevas ciudades.

El equipo de Yelsid destacó que el artista “ofrecerá un espectáculo sin precedentes, donde el público podrá revivir los momentos más intensos de su vida a través de canciones que hablan de amor, desamor, lucha y realidad cotidiana”.

Yelsid planea varias presentaciones en Colombia. Foto: Freepik

El cantante nacido en Medellín es uno de los más representativos del género urbano, y con esta nueva gira promete hacer “un viaje emocional” para recordar a las generaciones que ha marcado con sus letras e interpretaciones.

¿Quién es Yelsid, conocido en la música como 'El rey del despecho urbano?

También conocido como ‘La voz’, Yelsid se dio a conocer en la música en el 2008 tras estrenar ‘Me liberé’, un tema que el mismo escribió.

Por años, ha brillado por su gran interpretación y manejo de voz. Se destaca por imprimir un estilo que mezcla lo melódico con lo romántico, pero a la vez lo se*su*l.



El salto definitivo en la música para Yelsid se dio en 2010 con el lanzamiento del álbum ‘Escuela Musical’, que incluye temas como ‘Enséñame a mentir’, ‘Solo yo’ y ‘Déjate llevar’. Dicho trabajo discográfico le abrió paso en mercados de Paraguay, Chile, Ecuador, México y Bolivia.

Yelsid suma medio millón de seguidores en Instagram y mediante sus redes sociales cuenta hechos de su día a día, además de revelar detalles de cómo avanza su carrera musical.

Justamente, a través de su Instagram mostró su emoción por el tour que pronto iniciará y con el que espera revivir viejas épocas y esos clásicos que siempre estarán presentes entre los fans de la música urbana colombiana.