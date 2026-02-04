El cantante Giovanny Ayala compartió polémicas declaraciones hacia sus colegas del género regional colombiano luego de la lamentable partida del artista Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre sus colegas?

El artista ya había generado controversia en redes sociales con varios de sus colegas luego de criticar a algunos de ellos tras el homenaje que se le realizó al artista Yeison Jiménez en el Movistar Arena en Bogotá pocos días después de su fallecimiento.

Ahora vuelve a ser fuente de comentarios después de que señalara que considera que la música popular no necesita reyes.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 600 mil seguidores, publicó un pensamiento que tiene sobre lo que está pasando con el género luego de la partida del aventurero, al que muchos consideraban como el rey de la popular después de Darío Gómez.

"Yo escucho hablar a todos mis pollitos que quién es el que se va a montar en el trono, qué quién es el rey ahora, ¡Dios mío! hagamos éxitos, canciones, disfrutemos esta pasi*n de la música, que viene de muchas bendiciones, pero no pensemos que tronos y reyes, el único rey es papá Dios y Darío Gómez que abrió el camino y para de contar", expresó.

¿Qué invitación les hizo Giovanny Ayala a sus colegas?

El artista destacó que invitaba a sus colegas a hacer éxitos musicales sin pensar en quién será el próximo supuesto rey del género y hacer un bonita carrera musical con canciones.

Tras sus declaraciones, miles de fanáticos del regional colombiano reaccionaron al respecto, algunos apoyándolo y defendiendo su postura, mientras que otros no tardaron en criticarlo y juzgarlo por sus palabras.

Por ahora, Giovanny Ayala sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus publicaciones sobre sus proyectos musicales y parte de su estilo de vida.

Mientras tanto, ninguno de sus colegas se ha pronunciado sobre sus declaraciones, pero varios seguidores esperan que puedan responderle tal y como sucedió tras sus críticas sobre el comportamiento hacia algunos artistas en la despedida que se le realizó a Yeison Jiménez.