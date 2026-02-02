El Jefe se pronunció sobre el polémico posicionamiento que tuvo la actriz Johanna Fadul contra Campanita en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó con Johanna Fadul y Campanita en La casa de los famosos Colombia?

La actriz desató molestia en sus compañeros y en miles de seguidores del reality tras sus palabras contra el bailarín Campanita en medio de su posicionamiento en la jornada de eliminación de este 1 de febrero hacia él confesándole por qué quería que se fuera de la competencia.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, fue lo que le dijo.

Dichas palabras provocaron que compañeros como Maiker y Valentino se pronunciaran y pidieran respeto por la comunidad afro.

Luego de todo lo que su comentario provocó dentro de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul rompió en llanto y pidió disculpas por su expresión, destacando que no fue acertada con sus palabras y que aceptaba su error, aclarando que ella no es una mala persona.

¿Qué decisión tomó El Jefe sobre Johanna Fadul tras su polémico comentario en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 2 de febrero, El Jefe se pronunció sobre lo ocurrido y tomó la decisión de expulsar a la actriz Johanna Fadul del juego resaltando que no permitirá en su casa actos como estos, por lo que, le inculcó la sanción máxima.

Previamente Johanna Fadul había hablado ante todos para pedir perdón nuevamente y destacar el gran aprendizaje que le dejó toda esta situación, indicando que se vale arrepentirse y caer en cuenta de los errores.

Agregó que para ella todos somos iguales y que para nada es rac*sta; indicando que todo el tiempo se ha sentido bastante mal por su desafortunado comportamiento.

"En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio donde la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos he decidido aplicar la sanción máxima, Johanna a partir de este momento quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa", expresó.

Johanna Fadul aceptó la decisión del Jefe y se fue del programa despidiéndose de todos sus compañeros.

Pese a que muchos no estaban de acuerdo con su comentario, algunos vieron la decisión un poco drástica, mientras que otros se mostraron de acuerdo con El Jefe.