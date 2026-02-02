Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El Jefe expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos tras polémico comentario; así reaccionó

Así reaccionó Johanna Fadul luego de la decisión del Jefe tras su polémica en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Jefe le habló a Johanna Fadul tras comentario en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El Jefe se pronunció sobre el polémico posicionamiento que tuvo la actriz Johanna Fadul contra Campanita en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Johanna Fadul y Campanita en La casa de los famosos Colombia?

La actriz desató molestia en sus compañeros y en miles de seguidores del reality tras sus palabras contra el bailarín Campanita en medio de su posicionamiento en la jornada de eliminación de este 1 de febrero hacia él confesándole por qué quería que se fuera de la competencia.

johanna fadul contra campanita en la casa de los famosos colombia

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, fue lo que le dijo.

Dichas palabras provocaron que compañeros como Maiker y Valentino se pronunciaran y pidieran respeto por la comunidad afro.

Luego de todo lo que su comentario provocó dentro de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul rompió en llanto y pidió disculpas por su expresión, destacando que no fue acertada con sus palabras y que aceptaba su error, aclarando que ella no es una mala persona.

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó El Jefe sobre Johanna Fadul tras su polémico comentario en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 2 de febrero, El Jefe se pronunció sobre lo ocurrido y tomó la decisión de expulsar a la actriz Johanna Fadul del juego resaltando que no permitirá en su casa actos como estos, por lo que, le inculcó la sanción máxima.

Previamente Johanna Fadul había hablado ante todos para pedir perdón nuevamente y destacar el gran aprendizaje que le dejó toda esta situación, indicando que se vale arrepentirse y caer en cuenta de los errores.

Agregó que para ella todos somos iguales y que para nada es rac*sta; indicando que todo el tiempo se ha sentido bastante mal por su desafortunado comportamiento.

johanna fadul recibe consecuencia en la casa de los famosos

"En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio donde la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos he decidido aplicar la sanción máxima, Johanna a partir de este momento quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa", expresó.

Johanna Fadul aceptó la decisión del Jefe y se fue del programa despidiéndose de todos sus compañeros.

Pese a que muchos no estaban de acuerdo con su comentario, algunos vieron la decisión un poco drástica, mientras que otros se mostraron de acuerdo con El Jefe.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La expulsión de Johanna Fadul sacudió la casa: así reaccionaron los participantes Johanna Fadul

Johanna Fadul expulsada de La casa de los famosos: así reaccionaron sus compañeros

Johanna Fadul fue expulsada tras su polémico posicionamiento a Campanita, y la reacción de sus compañeros no se hizo esperar.

Beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba y Valentino son los nuevos líderes en La casa de los famosos; él rompió en llanto

Beba y Valentino lograron convertirse en los nuevos líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Carla Giraldo sufrió percance para llegar a capítulo de La casa de los famosos Carla Giraldo

Carla Giraldo sufrió percance aéreo para llegar a capítulo de La casa de los famosos

Carla Giraldo mostró la odisea que vivió para llegar a capítulo en vivo de La casa de los famosos Colombia 3: "Estoy atrapada".

Lo más superlike

Imagen de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 generada por IA Karol G

Foto de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 es viral, gracias a la IA

Karol G y Feid coincidieron en los Premios Grammy 2026, semanas después de que se confirmara su ruptura.

La NASA confirmó que la combinación entre la posición de la Tierra y la Luna hará de este eclipse un evento excepcional. Viral

El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

El abrazo de Bad Bunny y J Balvin en los Grammy 2026 confirmó lo que muchos esperaban: su reconciliación ya es una realidad. Bad Bunny

Bad Bunny y J Balvin sellan su reconciliación con emotivo reencuentro en los Grammy 2026

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó