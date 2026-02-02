Sofía Jaramillo nominó a Lorena y Juanse tras su salida de La casa de los famosos

La modelo Sofía Jaramillo quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público.

¿Por qué salió Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia?

La caleña fue eliminada de la casa más famosa de Colombia luego de haber caído en placa de nominación junto a Marilyn Patiño, Tebi Bernal, Campanita, Jay Torres, Alexa Torrex y Lorena Altamirano.

Durante la gala de este domingo 1 de febrero, los famosos tuvieron una nueva jornada de eliminación, en la que tuvieron que despedirse de Sofía Jaramillo, quien fue quien menos apoyo tuvo de los seguidores de la competencia.

Su salida provocó varias reacciones entre los internautas, pues muchos no se esperaban que ella saliera tan pronto del programa, mientras que otros opinaron que sus polémicas dentro del juego y afuera de este habrían implicado para que saliera y las personas no la apoyaran tanto.

¿A quiénes nominó Sofía Jaramillo y por qué en La casa de los famosos Colombia?

Como es costumbre, los eliminados deben dejar a un nominado en la placa, sin embargo, debido a que El Jefe decidió cambiar la dinámica de esta semana, la modelo tuvo que dejar dos nominados, pero lo hizo hasta este lunes 2 de febrero tras conectarse por última vez con sus excompañeros.

Sofía Jaramillo decidió nominar a Lorena Altamirano y Juanse Laverde, asegurando que iba por la actriz, aconsejándole que no debería hablar por hablar y le pidió disculpas a Juanse, pues al ser su pareja caía a placa.

Cabe destacar que, en entrevistas anteriores había dicho que quería nominar al actor Alejandro Estrada asegurando que la sorprendió mucho que este se le posicionara a ella y le confesara que quería que se fuera de la competencia, por lo que, quería devolverle la nominación.

Por ahora, los famosos tendrán que comenzar a jugar en parejas esta semana para poder salvarse, pues el próximo domingo 8 de enero tendremos eliminación doble, es decir, que una de esas parejas tendrá que abandonar el juego para siempre.