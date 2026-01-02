¿Messi le rechazó una bandeja paisa a Maluma?, esto contó el artista

El cantante Maluma reveló la invitación que le hizo al futbolista Lionel Messi tras su visita a Medellín con su equipo Inter de Miami.

¿Por qué Messi estaba en Medellín?

El astro argentino Lionel Messi estuvo en la ciudad de Medellín, donde junto con su equipo Inter de Miami, del que es el capitán, disputó el partido amistoso contra el Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

La llegada del futbolista generó revuelo entre miles de fanáticos que hasta lo esperaron afuera del hotel para obtener un saludo, un autógrafo, una foto o al menos verlo de lejos.

El encuentro obtuvo un resultado de 2-1 con una victoria Inter de Miami con goles de Juan Rengifo y Luis Suárez.

¿Messi le rechazó una invitación a Maluma?

El cantante Maluma estuvo presente en el partido luciendo la camiseta del Atlético Nacional, de cuyo equipo se ha mostrado bastante fanático.

Bajó a gramilla para poder saludar a Messi, con quien sostiene una gran cercanía.

Según reveló en entrevista con La Mega lo invitó días atrás a comer bandeja paisa, pero este tuvo que rechazarle la invitación tras indicarle que no podía quedarse en Colombia, pues viajaba inmediatamente, al parecer, a seguir cumpliendo con otros compromisos.

"Hablé con Leo la semana pasada, le dije que si se iba a quedar un ratico para que fuéramos a comer una bandejita paisa, fue bacano, hablamos un rato, pero igual se van esta noche, entrada por salida", contó.

En entrevista con Fútbol RCN mencionó lo mismo, pero aclaró que el futbolista le señaló que estaba muy feliz de pisar suelo paisa nuevamente, pues recordemos que la última vez que Messi estuvo en Medellín fue en el año 2013.

"Espero que se la pase muy bien en Medellín, yo sé que le gusta, antes de llegar hablamos, dijo que estaba feliz, pero que se tenía que ir rápido", mencionó.

Tras sus declaraciones, miles de internautas detallaron que les hubiera gustado bastante ver a Lionel Messi comer dicho plato típico colombiano, pero esperan que dicho plan lo puedan realizar juntos en algún momento.