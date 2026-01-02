Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de Luis Alfonso, de 5 años, rindió tierno homenaje a Yeison Jiménez

Con tan solo 5 años, el hijo de Luis Alfonso conmovió a los seguidores de Yeison Jiménez con un tierno homenaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el dulce homenaje del hijo de Luis Alfonso a Yeison Jiménez
Así fue el dulce homenaje del hijo de Luis Alfonso a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

La muerte de Yeison Jiménez ha despertado nostalgia entre fanáticos de todas las edades alrededor del mundo. Prueba de ello es el reciente homenaje que Agustín, el hijo menor de Luis Alfonso, rindió al fallecido cantante.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el homenaje que el hijo menor de Luis Alfonso rindió a Yeison Jiménez?

Con apenas 5 años, Agustín, el hijo menor del cantante de música popular Luis Alfonso, protagonizó uno de los momentos más emotivos del homenaje a Yeison Jiménez desde sus redes sociales.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

El pequeño, quien inicia su recorrido por el mundo artístico bajo el nombre de ‘El Charrito Rendón’, decidió participar a la distancia en el homenaje que se realizó el pasado sábado 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde miles de asistentes se reunieron para darle el último adiós en medio de la música.

Artículos relacionados

A través de un video en el que se le ve arrodillado bajo el cielo, el menor dedicó un emotivo mensaje a ‘El aventurero’. En sus palabras, le expresó que debía cuidar a sus hijos desde el cielo, mientras quienes permanecen en la tierra orarían por él para mantener viva su memoria.

“Un homenaje a un hombre que será el referente de muchas generaciones. Espero que desde allá en el cielo cuides de tus hijitos, que acá en la tierra oramos por ti”.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El pasado sábado 31 de enero se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, en el que más de cuarenta mil personas se reunieron para darle el último adiós.

Artículos relacionados

El evento contó con la participación de artistas como Luis Alfonso, John Alex Castaño, Andy Rivera, Pasabordo, Alex Campos, Francy, Nelson Velásquez, Alan Ramírez, Ciro Quiñonez y Chayín Rubio.

Además, el homenaje incluyó un show de drones y el uso de Inteligencia Artificial para simular la presencia del cantante junto a sus músicos, un detalle que tomó por sorpresa a los asistentes y que fue calificado en redes sociales como un momento altamente emotivo.

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhon Alex Castaño rindió homenaje a Yeison Jiménez con un outfit inspirado en el artista Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño inspiró su outfit en Yeison Jiménez para su homenaje en El Campín

Jhon Alex Castaño asistió al homenaje a Yeison Jiménez en El Campín con un outfit inspirado en El aventurero.

Natalia Jiménez se quiebra en pleno homenaje a Yeison Jiménez en El Campín Yeison Jiménez

Natalia Jiménez rompe en llanto durante homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Natalia Jiménez rompió en llanto en pleno escenario poco antes de cantar una emotiva canción dedicada al artista.

La IA hizo posible que Yeison Jiménez estuviera presente y cantara en su homenaje Yeison Jiménez

Yeison Jiménez estuvo presente en su homenaje gracias a la IA y cantó sus propias canciones

El homenaje a Yeison Jiménez en El Campín ofreció a los fans del artista un último acercamiento al artista, gracias a la IA.

Lo más superlike

luis alfonso y yeison jimenez Yeison Jiménez

Luis Alfonso se molestó en homenaje a Yeison Jiménez contra difamadores: "maduren"

El artista Luis Alfonso furioso les contestó a quienes han difundido chismes tras la muerte de Yeison Jiménez.

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” La casa de los famosos

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” | VIDEO

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones