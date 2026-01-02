Hijo de Luis Alfonso, de 5 años, rindió tierno homenaje a Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez ha despertado nostalgia entre fanáticos de todas las edades alrededor del mundo. Prueba de ello es el reciente homenaje que Agustín, el hijo menor de Luis Alfonso, rindió al fallecido cantante.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, a su homenaje en El Campín

¿Cuál fue el homenaje que el hijo menor de Luis Alfonso rindió a Yeison Jiménez?

Con apenas 5 años, Agustín, el hijo menor del cantante de música popular Luis Alfonso, protagonizó uno de los momentos más emotivos del homenaje a Yeison Jiménez desde sus redes sociales.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

El pequeño, quien inicia su recorrido por el mundo artístico bajo el nombre de ‘El Charrito Rendón’, decidió participar a la distancia en el homenaje que se realizó el pasado sábado 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde miles de asistentes se reunieron para darle el último adiós en medio de la música.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora

A través de un video en el que se le ve arrodillado bajo el cielo, el menor dedicó un emotivo mensaje a ‘El aventurero’. En sus palabras, le expresó que debía cuidar a sus hijos desde el cielo, mientras quienes permanecen en la tierra orarían por él para mantener viva su memoria.

“Un homenaje a un hombre que será el referente de muchas generaciones. Espero que desde allá en el cielo cuides de tus hijitos, que acá en la tierra oramos por ti”.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El pasado sábado 31 de enero se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, en el que más de cuarenta mil personas se reunieron para darle el último adiós.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal intentó contactar a Yeison Jiménez y registró inquietante psicofonía

El evento contó con la participación de artistas como Luis Alfonso, John Alex Castaño, Andy Rivera, Pasabordo, Alex Campos, Francy, Nelson Velásquez, Alan Ramírez, Ciro Quiñonez y Chayín Rubio.

Además, el homenaje incluyó un show de drones y el uso de Inteligencia Artificial para simular la presencia del cantante junto a sus músicos, un detalle que tomó por sorpresa a los asistentes y que fue calificado en redes sociales como un momento altamente emotivo.