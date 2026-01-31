Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” | VIDEO

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia volvió a escalar tras una fuerte discusión entre Sofía Jaramillo y Eidevin López.

La discusión se dio frente a varios participantes y estuvo marcada por acusaciones, reclamos y aclaraciones sobre hechos ocurridos dentro de la casa.

¿Por qué se pelearon Eidevin López y Sofía Jaramillo?

El conflicto comenzó cuando Eidevin López aseguró que Sofía Jaramillo hacía parte del complot liderado por Manuela y del llamado “equipo dinamita”, una estrategia que se habría conformado fuera de la casa con el objetivo de avanzar en el juego.

Estas declaraciones no cayeron bien en Sofía, quien de inmediato reaccionó molesta ante lo que consideró acusaciones falsas.

Sofía enfrentó a Eidevin por señalarla como parte de ese grupo sin tener pruebas, y le reclamó directamente por hablar de ella con otros compañeros.

Por su parte, Eidevin respondió que él nunca atacó a Sofía cuando ella le decía a todo el mundo que a él le gustan los hombres.

Ante esto, Sofía explicó que la diferencia estaba en la forma, ya que ella siempre le habría dicho las cosas de frente y no a espaldas, como consideró que él estaba haciendo al involucrarla en un complot.

Sofía Jaramillo se molesta con Eidevin por decir que es parte del complot de Manuela. (Foto Canal RCN)

¿Qué le dijo Sofía Jaramillo a Eidevin López?

Durante el intercambio, Sofía fue directa y le dijo a Eidevin que le “faltaron pantalones” y que la palabra “varón” le había quedado grande, una frase que marcó el tono de la discusión.

“Te faltan pantalones y la palabra varón te quedó grande”, agregó Sofía

Eidevin no se quedó callado y le reclamó asegurando que ella nunca le dijo esas cosas directamente y que, por el contrario, se enteró primero por otras mujeres dentro de la casa, entre ellas Mariana Zapata.

Ante esta mención, Mariana intervino en la discusión para pedirle a Eidevin que no la involucrara en el problema. Ella aclaró que nunca le dijo nada sobre ese tema y que, incluso, no tiene una relación cercana con Sofía dentro de la casa.

Sofía respondió asegurando que, si no era la única mujer que comentaba sobre los gustos de Eidevin, debía ser por algo. Sin embargo, Eidevin insistió en que varias mujeres le habían dicho que Sofía estaba esparciendo ese rumor, lo que aumentó la tensión entre ambos.

En medio del cruce de palabras, Sofía le recordó a Eidevin que en varias ocasiones le dijo directamente que a él le gustan los hombres, argumentando que su comportamiento dentro de la casa incluía coqueteos con varios participantes, entre ellos Campanita y Valentino.

“Te lo dije a vos en la cara y te lo sostengo en la cara [...] Porque es que yo no me lo estoy inventando o son imaginaciones, lo vi con mis ojos [...] Coqueteándole a los manes”, dijo Sofía

Sofía Jaramillo le reclama a Eidevin por no decirle las cosas en la cara. (Foto Canal RCN)

Eidevin le dice que él nunca la insultó por decir esas cosas, como ella hizo cuando él dijo que era parte del complot. Eidevin consideró las acciones de Sofía una falta de respeto, pero nunca la atacó por eso.

Sofía cerró el enfrentamiento reiterando que lo que más le molesta es que la metan en chismes. Explicó que no le gusta que hablen de ella con otros y que, si tiene algo que decir de alguien, siempre lo hace de frente y no creando cizaña dentro de la casa.