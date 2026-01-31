Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Quintero reaccionó al beso de Johanna Fadul con otro participante en La casa de los famosos

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, se pronunció tras beso de su esposa con Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juanse Quintero reaccionó a beso de Johanna Fadul
Juanse Quintero en shock con beso de Johanna Fadul y otra participante. (Fotos Canal RCN)

El Jefe de La casa de los famosos Colombia retó a los participantes en la tarde del 31 de enero a hacer una prueba de actuación en parejas y grupos, provocando unos inesperados besos.

Artículos relacionados

Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron beso en La casa de los famosos Colombia 3

Johanna Fadul y Marilyn Patiño tuvieron que protagonizar una escena en La casa de los famosos Colombia en donde pasaron del odio al amor.

Las actrices tenían que protagonizar una escena en la que discutían por el amor de un hombre en común y aunque todo parecía que terminaría en un enfrentamiento de manera sorpresiva la tensión terminó en un beso.

Aunque todo se trató de un beso actuado por la escena, este dejó a varios de sus compañeros en shock y también provocó múltiples reacciones en redes, tanto fue el furor que el esposo de Johanna Fadul no dudó en pronunciarse.

Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron beso
Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron inesperado beso. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero al beso de Johanna Fadul y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

El cantante y actor Juanse Quintero empezó a ser etiquetado en redes sociales luego del beso entre su esposa Johanna Fadul y Marilyn Patiño.

Juanse Quintero no dudó en reaccionar a través de un video publicado en sus redes sociales en donde se mostró sorprendido y hasta pensativo tras ese beso de su esposa con su compañera de La casa de los famosos Colombia.

Quedé como apartaestudio.

El cantante aseguró quedar en shock luego de ver este video de su esposa, pero por su reacción parece que se lo tomó con humor.


Como era de esperarse sus seguidores empezaron a bromear con esta escena de Johanna y Marilyn y le empezaron a comentar a Juanse que su matrimonio estaba en riesgo, que si lo tomaba como una infidelidad y más por ese estilo.

Artículos relacionados

¿Qué opina Juanse Quintero de la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanse Quintero estuvo recientemente en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? hablando de la participación de Johanna en el reality del Canal RCN.

El cantante aseguró sentirse orgulloso de su esposa por lo que ha mostrado en La casa de los famosos Colombia asegurando que tenía toda su confianza.

Asimismo, dejó claro que sabía que ella podía llegar a tener pruebas y retos difíciles, pero que sabía que su matrimonio era más fuerte que cualquier cosa.

Castigo para Johanna Fadul en La casa de los famosos: rompió una regla y fue al calabozo
Juanse Quintero habló de la confianza que tienen con Johanna Fadul. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” La casa de los famosos

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” | VIDEO

Sofía Jaramillo y Eidevin López protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia tras acusaciones por estrategia y comentarios personales.

Estos serían los tres finalistas de La casa de los famosos Colombia Emiro Navarro

Estos serían los tres finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026

Emiro Navarro reveló en una dinámica de preguntas y respuestas quiénes serían, para él, los tres posibles finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron beso La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: así fue el beso entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño

Johanna Fadul y Marilyn Patiño sorprendieron a sus compañeros con romántico beso en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Luis Alfonso lloró en homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Entre lágrimas, Luis Alfonso le rindió homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: así fue

Luis Alfonso se quebró en llanto en su homenaje a Yeison Jiménez y le dedicó emotivas palabras: "Hiciste otro Campín desde el cielo".

Homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño dedicó emotivas palabras a Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones