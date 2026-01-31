Juanse Quintero reaccionó al beso de Johanna Fadul con otro participante en La casa de los famosos

El Jefe de La casa de los famosos Colombia retó a los participantes en la tarde del 31 de enero a hacer una prueba de actuación en parejas y grupos, provocando unos inesperados besos.

Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron beso en La casa de los famosos Colombia 3

Johanna Fadul y Marilyn Patiño tuvieron que protagonizar una escena en La casa de los famosos Colombia en donde pasaron del odio al amor.

Las actrices tenían que protagonizar una escena en la que discutían por el amor de un hombre en común y aunque todo parecía que terminaría en un enfrentamiento de manera sorpresiva la tensión terminó en un beso.

Aunque todo se trató de un beso actuado por la escena, este dejó a varios de sus compañeros en shock y también provocó múltiples reacciones en redes, tanto fue el furor que el esposo de Johanna Fadul no dudó en pronunciarse.

Johanna Fadul y Marilyn Patiño se dieron inesperado beso. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Juanse Quintero al beso de Johanna Fadul y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

El cantante y actor Juanse Quintero empezó a ser etiquetado en redes sociales luego del beso entre su esposa Johanna Fadul y Marilyn Patiño.

Juanse Quintero no dudó en reaccionar a través de un video publicado en sus redes sociales en donde se mostró sorprendido y hasta pensativo tras ese beso de su esposa con su compañera de La casa de los famosos Colombia.

Quedé como apartaestudio.

El cantante aseguró quedar en shock luego de ver este video de su esposa, pero por su reacción parece que se lo tomó con humor.



Como era de esperarse sus seguidores empezaron a bromear con esta escena de Johanna y Marilyn y le empezaron a comentar a Juanse que su matrimonio estaba en riesgo, que si lo tomaba como una infidelidad y más por ese estilo.

¿Qué opina Juanse Quintero de la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanse Quintero estuvo recientemente en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? hablando de la participación de Johanna en el reality del Canal RCN.

El cantante aseguró sentirse orgulloso de su esposa por lo que ha mostrado en La casa de los famosos Colombia asegurando que tenía toda su confianza.

Asimismo, dejó claro que sabía que ella podía llegar a tener pruebas y retos difíciles, pero que sabía que su matrimonio era más fuerte que cualquier cosa.