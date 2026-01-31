Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhon Alex Castaño dedicó emotivas palabras a Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín

Jhon Alex Castaño le rindió homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín e hizo emotiva confesión: "Yo lo vi crecer".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez
Jhon Alex Castaño dedicó palabras a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Durante el homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín en Bogotá varios de sus colegas del género popular le dedicaron emotivas palabras, uno de ellos Jhon Alex Castaño.

¿Cuál fue le homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en El Campín?

Jhon Alex Castaño fue uno de los primeros en salir al escenario para rendirle un homenaje a su gran amigo Yeison Jiménez.

El intérprete de "Dos razones" se mostró bastante afectado tras salir al escenario a cantarle a todos los fanáticos de su colega y también llegar con su música al cielo.

Jhon Alex Castaño confesó que él había sido uno de los artistas que había visto crecer a Yeison Jiménez a nivel personal y artístico.

Yo lo vi crecer.

Por otro lado, aseguró que hoy le quedaba la satisfacción de saber que Yeison era fan de su música y que cuando tenía unos tragos encima se ponía a cantar sus canciones.

Tengo el honor de decir que se cantaba las mías cuando se emborrachaba.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto
Así fue el homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

¿Qué dijo Jhon Alex Castaño en homenaje a Yeison Jiménez?

Jhon Alex Castaño fue sincero al decir que para él era muy duro estar rindiéndole un homenaje a Yeison Jiménez sin poder verlo y cantar junto a él.

Difícil estar en un concierto de Yeison y no poderlo tener, ver, para todos ha sido difícil y para mí que lo vi crecer desde ceros, hoy me siento honrado de ver que llegó tan alto.

El cantante también aseguró que se imaginaba a Yeison cantando y disfrutando en el cielo de este homenaje y de todo el cariño de sus fanáticos, amigos y familaires, eso sí, tomándose un aguardiente, su trago favorito según Jhon Alex.

Me imaginé ese sombrero allá asomadito mirándonos tomándose un aguardiente, porque bien aguardientero que era.


Al cantante le dieron una placa de reconocimiento por su amistad con yeison Jiménez y su gran aporte a la música popular.

Gracias por recordarlo en cada una de sus canciones, por eso, queremos entregarle esta placa como reconocimiento.

 

