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Hermana menor de Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: esto se sabe

En video quedó captado el momento en el que Gisella, hermana de Yeferson Cossio, sufrió una aparatosa caída mientras esquiaba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Yeferson Cossio sufre fuerte caída esquiando.
Hermana de Yeferson Cossio sufre fuerte caída esquiando. (Foto Canal RCN | Freepik).

Gisella, hermana menor de Yeferson Cossio, vivió aparatosa caída cuando se encontraba esquiando en medio de sus lujosas vacaciones en el exterior. El momento quedó registrado por un drone que se encontraba grabándola mientras descendía de la montaña.

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¿Qué se sabe del estado de salud de Gisella, hermana menor de Yeferson Cossio, tras aparatosa caída en la nieve?

Según se puede apreciar en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Gisella se encontraría en perfectas condiciones pese a la fuerte caída mientras practicaba este deporte extremo.

Hermana de Yeferson Cossio tuvo accidente esquiando
Hermana de Yeferson Cossio tuvo accidente esquiando. (Foto Canal RCN).

En el audiovisual se observa, en tomas panorámicas, el descenso de la influenciadora, quien se mostró segura y con buen dominio de sus esquís. Sin embargo, al momento de frenar no logró hacerlo y terminó chocando contra una lona que se encontraba en el lugar.

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En el video también se ve cómo una de sus piernas se dobla de forma drástica por el peso del esquí, pero esto no parece haberle causado daño, ya que, mientras recibe ayuda de personas a su alrededor, suelta una carcajada que transmite tranquilidad entre los presentes.

Hasta el momento, Gisella no ha reportado lesiones de gravedad, por lo que todo indica que el incidente no pasó a mayores y quedó como un susto en medio de la experiencia.

¿Cómo reaccionaron los fans de Gisella a su accidente en la nieve?

Luego de que se hiciera viral el video de la aparatosa caída de Gisella en la nieve, a través de redes sociales, cientos de seguidores no tardaron en reaccionar a este momento. Mientras algunos manifestaron su preocupación por el fuerte impacto, otros se unieron a las risas que generó el accidente, con comentarios alusivos al momento en tono de humor.

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Comentarios como: “Muy charro siempre le pasa algo a Gisella”, “Ya se veía tan pro que quería saltar al otro lado”, “el otro en vez de preocuparse se ríe”, “El que tiene plata frena como quiere”, fueron algunos de los que destacaron.

Preocupación por hermana de Yeferson Cossio tras accidente mientras esquiaba
Preocupación por hermana de Yeferson Cossio tras accidente mientras esquiaba. (Foto Canal RCN).
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